Στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο νοσηλευόταν σε καταστολή στη Στεφανιαία Μονάδα.

Την τελευταία του πνοή άφησε 17χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Nοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Kατά την έξοδό του από το σχολείο, ο μαθητής Γ’ Λυκείου, σύμφωνα με πληροφορίες κατέρρευσε.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο. Στον μαθητή έγινε απινίδωση και αναζωογόνηση με ΚΑΡΠΑ, που συνεχίστηκε εντός του ασθενοφόρου που τον παρέλαβε.

Στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο νοσηλευόταν σε καταστολή στη Στεφανιαία Μονάδα.

Χαλκιδική: Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά της οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

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Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον μαθητή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το προσωπικό της σχολικής μονάδας ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρό της περιοχής. Ακολούθησε η προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση απινιδωτή, μέχρι την ανάληψη της αντιμετώπισης του περιστατικού από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα του Υπουργείου είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα.

Επίσης την Δευτέρα θα υπάρχει παρουσία στελεχών του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού.

Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονου, στους φίλους και στους συμμαθητές του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την τραγική απώλεια.