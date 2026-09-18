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Μαθητές ηλικίας 14 με 17 ετών τα θύματα. Το περιστατικό είναι το τρίτο με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις νότιες Φιλιππίνες.

Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης, και οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά, είναι ο προσωρινός απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο δράστης αυτοκτόνησε ενώ τα θύματα ήταν μαθητές ηλικίας 14 με 17 ετών. Ο δήμαρχος των Φιλιππίνων δήλωσε ότι ο δράστης ήταν ένας 16χρονος μαθητής.

{https://www.facebook.com/ANCalerts/videos/students-ran-for-safety-while-some-were-seen-crying-following-a-reported-shootin/1398527755113418/}

Τρίτο περιστατικό από τον Ιούνιο

Το περιστατικό είναι το τρίτο με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις νότιες Φιλιππίνες. Μέχρι πρότινος οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία των Φιλιππίνων ήταν σπάνιο φαινόμενο.

Το υπουργείο Παιδείας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη Μπάνγκα του Νότιου Κοταμπάτο.

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Νωρίτερα η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένοπλη επίθεση.

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Τον περασμένο μήνα ένας μαθητής κατέγραψε τον εαυτό του σε ζωντανή μετάδοση να πυροβολεί και να σκοτώνει έναν μαθητή σε τάξη της πόλης Ζαμποάνγκα και στη συνέχεια να αυτοκτονεί.

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Τον Ιούνιο τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν σε επίθεση σε δημόσιο σχολείο στην Τακλομπάν, όπου δύο συμμαθητές τους άνοιξαν πυρ μέσα στους χώρους του.

Οι Φιλιππίνες είναι μια χώρα με σχετικά αυστηρούς κανονισμούς περί οπλοκατοχής, περιλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού και απαιτήσεων ψυχολογικής αξιολόγησης, παρότι παραμένουν σε κυκλοφορία παράνομα όπλα.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Φιλιππίνες πραγματοποίησαν ασκήσεις σε εθνικό επίπεδο για να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, έπειτα από δύο τέτοια περιστατικά τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ