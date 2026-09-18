Ποια είναι η παρτίδα που ανακαλείται με απόφαση ΕΟΦ.

Την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του ιατροτεχνολογικού προϊόντος UR-TEST 120ml Sterile Ουροσυλλέκτης αποφάσισε ο ΕΟΦ, λόγω προβλήματος που εντοπίστηκε στον έλεγχο στειρότητας. Συγκεκριμένα, ανακαλείται η παρτίδα 0366002724 του προϊόντος, με κατασκευαστή τη Medimel P.P.C. και διάθεση στην ελληνική αγορά από τις εταιρείες Medimel MON. IKE / Δυναμική ΑΕ. Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, η ανάκληση πραγματοποιείται καθώς τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ως προς τον έλεγχο στειρότητας.

Άμεση απόσυρση από την αγορά

Η εταιρεία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να προχωρήσει στην απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης, η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τον ΕΟΦ με τον προβλεπόμενο εποπτικό πίνακα. Τα σχετικά παραστατικά της ανάκλησης θα πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και να τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.