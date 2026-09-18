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«Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα και την ομάδα του επιστρέφει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50, ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το ανανεωμένο «Πρωινό».

Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, επιστρέφει o Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Για ακόμη μία χρονιά, στο «Πρωινό» θα βρίσκονται οι δημοσιογράφοι Τάσος Τεργιάκης και Φωτεινή Πετρογιάννη, ενώ μαζί τους θα βρίσκεται και η Γιώτα Κηπουρού.

Στην ομάδα προστίθεται φέτος η Νόρα Καούρη.

Σταθερά στην εκπομπή παραμένει ο Γρηγόρης Μπάκας και τέλος στην κουζίνα θα βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, δημιουργώντας ξεχωριστές και απολαυστικές συνταγές.