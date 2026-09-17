Στο επίκεντρο βρίσκονται εισοδήματα, ακίνητα, ΦΠΑ, βραχυχρόνιες μισθώσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις.

Νέο κύμα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, αναζητώντας φορολογουμένους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή δήλωσαν εισοδήματα χαμηλότερα από εκείνα που προκύπτουν από τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η φορολογική διοίκηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται εισοδήματα, ακίνητα, ΦΠΑ, βραχυχρόνιες μισθώσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ προτεραιότητα αποκτούν οι υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του 2026.

Το Dnews.gr «χαρτογραφεί» μέσα από έναν οδηγό όσα πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι :

1. Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ;

Στο επίκεντρο των διασταυρώσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση, παρότι είχαν σχετική υποχρέωση, αλλά και όσοι δήλωσαν εισοδήματα τα οποία εμφανίζονται χαμηλότερα από τα ποσά που προκύπτουν από άλλες πηγές πληροφόρησης της ΑΑΔΕ.

Έλεγχοι μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν όταν δηλώνονται μηδενικά έσοδα ή μηδενικός ΦΠΑ, ενώ από άλλα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτουν συναλλαγές ή οικονομική δραστηριότητα.

2. Ποια εισοδήματα διασταυρώνονται;

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Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία εισοδήματος. Στο ηλεκτρονικό «κόσκινο» μπορούν να περάσουν μισθοί, συντάξεις, εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητα, καθώς και μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα.

Η φορολογική διοίκηση μπορεί να αξιοποιήσει τόσο τις δηλώσεις του ίδιου του φορολογουμένου όσο και πληροφορίες που έχουν αντληθεί από τρίτες πηγές, προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπάρχουν αποκλίσεις.

3. Τι συμβαίνει εάν εντοπιστεί αδήλωτο εισόδημα;

Εφόσον από τις διασταυρώσεις προκύψει εισόδημα το οποίο δεν εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει σε διοικητικό προσδιορισμό του φόρου με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.

Ο φορολογούμενος μπορεί έτσι να βρεθεί αντιμέτωπος με νέο εκκαθαριστικό και να κληθεί να καταβάλει τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα που εντοπίστηκε. Ανάλογα με τη φορολογική χρήση και τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης, ενδέχεται να προκύψουν και πρόσθετες επιβαρύνσεις.

4. Γιατί οι υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026 βρίσκονται ψηλά στη λίστα;

Η ΑΑΔΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες πλησιάζει η προθεσμία παραγραφής. Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες για τις συγκεκριμένες χρήσεις επισπεύδονται, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες και, όπου προκύπτουν διαφορές, να προσδιοριστούν οι φόροι που οφείλονται.

Όσο πλησιάζει το τέλος του 2026, τόσο στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τις υποθέσεις που βρίσκονται κοντά στην παραγραφή.

5. Ποιοι έλεγχοι γίνονται σε ΦΠΑ και επιχειρήσεις;

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη σύγκριση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα που διαθέτει η ΑΑΔΕ. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των στοιχείων του myDATA για τον έλεγχο μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2022.

Ακομη, προβλέπεται διασταύρωση στοιχείων για φορολογουμένους που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2024, ενώ από άλλες διαθέσιμες πηγές προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Μία μηδενική δήλωση, επομένως, δεν εξετάζεται απομονωμένα, αλλά συγκρίνεται με την υπόλοιπη ψηφιακή εικόνα του φορολογουμένου.

6. Τι ελέγχει η ΑΑΔΕ στα ακίνητα;

Το μέτωπο των ακινήτων αποτελεί σημαντικό τμήμα των διασταυρώσεων. Αναζητούνται φορολογούμενοι που πρέπει να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν δηλώσεις Ε9, ενώ ελέγχονται και αδήλωτες αγοραπωλησίες ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, με έμφαση σε υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης με προσωρινή αξία ακινήτου.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη γονικές παροχές πρώτης κατοικίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της φορολογικής απαλλαγής και εάν έχει προηγηθεί άλλη απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης, γονικής παροχής ή κληρονομιάς. Έλεγχοι προβλέπονται επίσης για μεταβιβάσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς στο πλαίσιο του προγράμματος «χρυσή βίζα».

7. Τι αλλάζει για Airbnb, βραχυχρόνιες μισθώσεις και ξενοδοχεία;

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις βρίσκονται σε ξεχωριστό πεδίο ηλεκτρονικών ελέγχων. Για το φορολογικό έτος 2025 προβλέπεται διασταύρωση του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) με τα δεδομένα των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές αποκλίσεις.

Αντίστοιχα, στον ξενοδοχειακό κλάδο προβλέπεται σύγκριση των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με στοιχεία συναλλαγών μέσω της Booking για το φορολογικό έτος 2024. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα έσοδα που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις συμφωνούν με την οικονομική δραστηριότητα που καταγράφεται μέσω της πλατφόρμας.

8. Τι μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος εάν θεωρεί ότι η ΑΑΔΕ έχει κάνει λάθος;

Η λήψη ειδοποίησης ή η έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου δεν σημαίνει ότι ο φορολογούμενος στερείται του δικαιώματος να αμφισβητήσει τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η φορολογική διοίκηση.

Εφόσον θεωρεί ότι οι πληροφορίες είναι λανθασμένες, ελλιπείς ή δεν αποτυπώνουν την πραγματική φορολογική του κατάσταση, μπορεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία.