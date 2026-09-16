Το Πεκίνο ενθαρρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία και τις ΗΠΑ να επιδείξουν «λογική» και «αυτοσυγκράτηση» και να «προβούν σε ουσιαστικές διαβουλεύσεις».

Η Κίνα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα «νόμιμα συμφέροντα» του Ιράν στο πλαίσιο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ενθαρρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία και τις ΗΠΑ να επιδείξουν «λογική» και «αυτοσυγκράτηση» και να «προβούν σε ουσιαστικές διαβουλεύσεις», δήλωσε σήμερα ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, στη διάρκεια συνάντησής του με τον Ιρανό ομόλογό του στο Πεκίνο.

«Η Κίνα και το Ιράν συνδέονται με μια συνολική στρατηγική σύμπραξη. Η Κίνα είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία με το Ιράν, και να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα αυτού του τελευταίου», σημείωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, οι δηλώσεις του οποίου αναφέρονται σε ανακοίνωση των υπηρεσιών Τύπου του.

Η Κίνα είναι ένας από τους βασικούς οικονομικούς εταίρους του Ιράν, από το οποίο αγοράζει μεγάλο μέρος του πετρελαίου, όπως και σημαντικός διπλωματικός υποστηρικτής του.

«Λογική και αυτοσυγκράτηση»

«Ενθαρρύνουμε το Ιράν και τις ΗΠΑ να επιδείξουν λογική και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», να επιστρέψουν γρήγορα στο πρωτόκολλο συμφωνίας που συνήφθη τον Ιούνιο υπό πακιστανική διαμεσολάβηση και να «ξαναχτίσουν τον διαπραγματευτικό μηχανισμό βάσει της συναίνεσης που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής», δήλωσε επίσης ο Γουάνγκ Γι στον Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη μίας ημέρας στο Πεκίνο.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, στην κινεζική πρωτεύουσα λίγο πριν από επίσκεψη που προβλέπεται να πραγματοποιήσει στα τέλη αυτού του μήνα ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, στις ΗΠΑ και πριν από τη συνάντηση κορυφής που θα έχει με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον.

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Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρίσκεται μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι ο Τραμπ και ο Σι θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για το Ιράν και τους οικονομικούς δεσμούς της Κίνας με την Τεχεράνη, την οποία η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αποκλείσει από τα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα.

«Παροτρύνουμε όλες τις πλευρές να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ σύντομα» ώστε να διαφυλαχθεί η σταθερότητα της διεθνούς μεταφοράς ενέργειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων, πρόσθεσε σήμερα ο Γουάνγκ, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι η Κίνα «δεν θέλει να δει τις περιφερειακές εντάσεις να διαχυθούν στην Υεμένη και την Ερυθρά Θάλασσα».

Η Υεμένη, γειτονική χώρα της Σαουδικής Αραβίας, σύρθηκε τον Ιούλιο στη σύγκρουση που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν. Στις αρχές αυτού του μήνα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση και κατέλαβαν τα παράλια της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου βρίσκονται τα Στενά του Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

«Η σημερινή κατάσταση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η υπάρχουσα αρχιτεκτονική ασφαλείας στη Μέση Ανατολή είναι ανεπαρκής και χρειάζεται να μεταρρυθμιστεί και να ενισχυθεί», τόνισε σήμερα ο Γουάνγκ.

Η Κίνα είναι έτοιμη να προωθήσει την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στην περιοχή και η πολιτική της απέναντι στο Ιράν παραμένει συνεπής και σταθερή, κατέληξε ο Γουάνγκ Γι.