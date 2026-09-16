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Η ΑΕΚ έκανε ποδαρικό με νίκη στην League Phase του Champions League και δείχνει τον δρόμο σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ, οι οποίοι το επόμενο διήμερο ρίχνονται στην μάχη της League Phase του Europa League.

Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την πολωνική Γιαγκελόνια στο «Καραίσκάκης» (Τετάρτη 16/09, 22:00), ενώ ο Κυπελλούχος Ελλάδας περιμένει στο Παγκρήτιο την γερμανική Χόφενχαϊμ (Πέμπτη 17/09, 19:45).

Η Interwetten… επιμένει ελληνικά με απόδοση 10.78*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τέσσερις επιλογές, όσες και οι ομάδες μας που παίζουν φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον Παναθηναϊκό να κάνει πρεμιέρα στο Conference League μετά την διακοπή λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων (στις 15 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα).

Έχουμε και λέμε: Νίκη του Ολυμπιακού και να σημειώσει το πρώτο του γκολ η πιο λαμπερή μεταγραφή του, ο Λέον Μπέιλι, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ και να βρει δίχτυα ο Ταξιάρχης Φούντας.

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Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

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Πέραν, άλλωστε, των παιχνιδιών των ελληνικών ομάδων, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Europa League περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν τα Ομόνοια – Θέλτα (16/09, 19:45), Άντερλεχτ – Λιόν (16/09, 22:00), Μίλαν – Μπενφίκα (16/09, 22:00), Σάντερλαντ – Άλκμααρ (16/09, 22:00), Μπεσίκτας – Μαρσέιγ (17/09, 22:00) και Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ (17/09, 22:00).

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