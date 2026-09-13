Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Εμπάι Εντζάι.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε και στο τελευταίο του φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, επικρατώντας της Μακάμπι με 77-72 στην Λευκωσία. Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Εμπάι Εντζάι, ενώ εξαιρετικοί ήταν και οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ντόντα Χολ.

Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης έχασε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον αριστερό ορθό μηριαίο, ενώ εκτός 14άδας έμεινε ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιώργος Μπουρνελές.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο Τάισον Γουόρντ πέτυχε τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού, με τρίποντο του Φουρνιέ ο Ολυμπιακός πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (6-5). Οι Πρωταθλητές Ευρώπης ξεκίνησαν με πολύ άσχημο τρόπο το παιχνίδι έχοντας συμπληρώσει δέκα λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο και έδωσαν στην Μακάμπι το δικαίωμα να προηγηθεί με δώδεκα (10-22) στο τέλος της περιόδου.

Την επιθετική δυστοκία του Ολυμπιακού «έσπασε» στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο ομογενής γκαρντ με 2/2 συνεχόμενα τρίποντα έκανε το σκορ 18-27, αναγκάζοντας τον Όντεντ Κάτας να καλέσει τάιμ-άουτ. Ο Ντόρσεϊ έγινε ο πρώτος διψήφιος του αγώνα και ο Ολυμπιακός που βελτίωσε αισθητά την απόδοσή του μείωσε σε 27-31 στα μισά της δεύτερης περιόδου.

Με την είσοδο των Βεζένκοφ και Μοντέρο ο Ολυμπιακός έγινε ακόμα πιο επιθετικός και με τρίποντο του Ντόρσεϊ πέρασε και μπροστά στο σκορ (35-33), ενώ το πρώτο μέρος έληξε ισόπαλο (35-35).

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Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους Γουόρντ και Βεζένκοφ ήταν εντυπωσιακοί, με τον Αμερικανό φόργουορντ να κάνει άλλη μια πλήρη εμφάνιση φτάνοντας πριν την έναρξη της τέταρτης περιόδου τους 12 πόντους, τα 4 ριμπάουντ και τις ισάριθμες ασίστ. Στο δεύτερο μισό του τρίτου δεκαλέπτου ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχασε τη συγκέντρωσή του και μαζί και τον Αντώνη Καραγιαννίδη με φάουλ και βρέθηκε εντέλει πίσω με 57-60.

Με τον Εντζάι να μπαίνει καλά στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός πέρασε αρχικά μπροστά στο σκορ (62-60). Ο Σενεγαλέζος ήταν φανταστικός σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού και έφτασε τους 14 πόντους, τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Στο φινάλε του αγώνα πέρα από τον Εντζάι, «μίλησαν» για τους ερυθρόλευκους οι Τζόζεφ και Χολ που ευστόχησαν στις κρίσιμες κατοχές και χάρισαν τη νίκη στον Θρύλο με 77-72.

Τα δεκάλεπτα: 10-22, 35-35, 57-60, 77-72.