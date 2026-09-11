Ακόμα θυμάται την κόντρα των «αιωνίων» που είχε ζήσει ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Ο Έντσο Μαρέσκα ετοιμάζεται για το πρώτο του ντέρμπι στο Μάντσεστερ, αλλά ακόμα είναι έντονη η ανάμνηση από την κόντρα των «αιωνίων» στην Ελλάδα, που είχε ζήσει ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Την Κυριακή, ο Έντσο Μαρέσκα θα ζήσει το πρώτο ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ως προπονητής της Σίτι. «Τα ντέρμπι είναι πάνω κάτω ίδια», δήλωσε, όταν τον ρώτησαν για αυτό, στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής για το ντέρμπι.

Ο 46χρονος Ιταλός σημείωσε ότι έχει εμπλακεί σε διάφορα ντέρμπι, ως παίκτης ή προπονητής και συμπλήρωσε: «Σας διαβεβαιώνω, το χειρότερο είναι το Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός, είναι το πιο καυτό». Ο Μαρέσκα φόρεσε τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» τη σεζόν 2009-2010.

Στη συνέχεια θύμισε ότι έχει ζήσει ανάλογα ματς στην Ιταλία, ως παίκτης της Γιουβέντους (κόντρα στην Τορίνο), στην Ισπανία με τη Σεβίλλη (κόντρα στην Μπέτις), αλλά και στην Αγγλία, ως προπονητής της Τσέλσι.

«Όλα είναι ξεχωριστά ματς για τους φιλάθλους, τους συλλόγους, τους ποδοσφαιριστές, τα προπονητικά επιτελεί. Για να είμαι ειλικρινής, που αρέσουν τέτοια παιχνίδια, τα θέλω», κατέληξε.

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