Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Μία ακόμα δυνατή «μάχη» με τον Μόντο Ντουπλάντις έδωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, στο φινάλε της σεζόν του ανοιχτού στίβου, παίρνοντας τελικά τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship, με άλμα στα 6,15 μέτρα, ενώ ο Σουηδός με 6,20 μ. πρόσθεσε και αυτό τον τίτλο στο βιογραφικό του.

Την Παρασκευή άνοιξε στη Βουδαπέστη η «αυλαία» της νέας διοργάνωσης της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, που μετατρέπει σε σόου την κόντρα των κορυφαίων αθλητών και δίνει τα πλουσιότερα πριμ στην ιστορία του αθλήματος. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε την αρχή από ελληνικής πλευράς, ενώ το Σάββατο παίρνει σειρά ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ultimate Championship.

Οι φίλαθλοι περίμεναν άλλη μια δυνατή «μονομαχία» ανάμεσα στον Ντουπλάντις και τον Καραλή. Και το δίδυμο των «αιθέρων» δεν τους απογοήτευσε. Ο Έλληνας «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ περνώντας τα 6,15 μ. έκανε τον τέταρτο καλύτερο αγώνα της καριέρας του, ενώ δοκίμασε αρχικά να ισοφαρίσει (6,20 μ.) και στη συνέχεια να βελτιώσει (6,25 μ.) το πανελλήνιο ρεκόρ, στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τον Ντουπλάντις.

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Με αυτή την εμφάνιση ο Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισε 75.000 δολάρια, το πριμ για τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship, ενώ η νίκη «έδινε» 150.000 δολάρια, τα οποία βέβαια πάνε στον Μόντο Ντουπλάντις.

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Η εξέλιξη του αγώνα του Καραλή και του Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,60 μ., 5,80 μ. και 5,90 μέτρα. Στα 6,05 μ., χρειάστηκε τρία άλματα για να τα καταφέρει, ενώ στο δεύτερο έπεσε «άτσαλα» σχεδόν εκτός στρώματος, στη βαλβίδα, ευτυχώς χωρίς κάποιο δυσάρεστο απρόοπτο.

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Ο 27χρονος «συνήλθε» αμέσως, περνώντας τα 6,15 μ. με την πρώτη προσπάθεια. Πλέον είχε μείνει μόνος του με τον Ντουπλάντις, ο οποίος έφτασε έως εκεί περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5,60 μ., 5,95 μ., 6,05 μ. και 6,15 μέτρα.

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Στη συνέχεια ο πήχης ανέβηκε στα 6,20 μ., όπου ο Καραλής έχασε την πρώτη προσπάθεια και ο Ντουπλάντις το πέρασε. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήξερε ότι έπρεπε να δοκιμάσει ψηλότερα για να συνεχίσει να κυνηγά την πρωτιά. Έτσι, άφησε τις άλλες δύο προσπάθειες για τα 6,25 μ., πέντε εκατοστά πάνω από το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στις 27 Αυγούστου, στη Ζυρίχη. Δεν τα κατάφερε σε αυτό το ύψος, οπότε πήρε τη δεύτερη θέση και άφησε τον Ντουπλάντις μόνο να απειλήσει το παγκόσμιο ρεκόρ του.

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Προτού τα… βάλει με τα 6,32 μ., ο Σουηδός κυρίαρχος του επί κοντώ «υποκλίθηκε» ξανά στον Καραλή. Αμέσως μετά, ο Ντουπλάντις έκανε τρεις προσπάθειες στα 6,32 μ., ένα εκατοστό πάνω από το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο τελικά «άντεξε».

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Το Σάββατο ο Τεντόγλου στο Ultimate Championship

Αύριο, Σάββατο, αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ultimate Championship (12/9, 20:44, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ). Στη Βουδαπέστη όπου το 2023 κατέκτησε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο του, θα έχει την ευκαιρία να «εκδικηθεί τον Ταζέι Γκέιλ, τον Τζαμαϊκανό ο οποίος του «άρπαξε» τη νίκη στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες με το τελευταίο του άλμα.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος, με 8,66 μ., ενώ ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, έχει δηλώσει πως είναι ικανός να πετύχει ρεκόρ ακόμα και στον τελευταίο αγώνα του, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι στα οριζόντια άλματα- όπως και στις ρίψεις- του Ultimate Championship, ο αγώνας έχει τέσσερις προσπάθειες. Στις δύο πρώτες θα συμμετάσχουν και οι οχτώ αθλητές, στην τρίτη οι έξι καλύτεροι και στην τελευταία μόνο η καλύτερη τετράδα (σύστημα 8-8-6-4).

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ