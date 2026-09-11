Αποχαρακτηρίστηκαν απόρρητα έγγραφα της CIA για το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στους δίδυμους πύργους.

Η CIA αποχαρακτήρισε περισσότερα από 70 προεδρικά σημειώματα πληροφοριών που αφορούσαν τη τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της, Οσάμα μπιν Λάντεν, 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων προσφέρει «άνευ προηγουμένου διαφάνεια» σε αυτήν την ευαίσθητη υπόθεση, αφού καλύπτουν τα χρόνια πριν από το 2001 και την ημέρα μετά την επίθεση, «μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία μας», όπως τη χαρακτηρίζει η CIA στην ανακοίνωσή της.

Σε ένα από τα έγγραφα, που φέρει ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 1998, η CIA προειδοποιεί ότι η Αλ Κάιντα μπορεί «να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μια αμερικανική πόλη».

Σε άλλο έγγραφο, από τις 4 Δεκεμβρίου 1998, η υπηρεσία λέει ότι ο Οσάμα μπιν Λάντεν «και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονται για επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και της πειρατείας σε ένα αεροπλάνο».

Μια έκθεση του 2004 της Εθνικής Επιτροπής για τις Τρομοκρατικές Επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διαπίστωσε ότι, παρόλο που η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών είχε προειδοποιήσει δύο φορές τον Λευκό Οίκο για την απειλή από την Αλ Κάιντα, δεν κατάφερε να προβλέψει ή να επικοινωνήσει επαρκώς το εύρος και τον επείγοντα χαρακτήρα αυτών των απειλών.

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Σύμφωνα με το CNN ήταν επίσης μια εποχή βαθιάς αβεβαιότητας για τη CIA, λένε οι μελετητές της εποχής. Ο κύριος λόγος ύπαρξης της υπηρεσίας, η Σοβιετική Ένωση, είχε καταρρεύσει και δεν ήταν απολύτως σαφές πώς έπρεπε να επανασχεδιαστεί η υπηρεσία ή σε τι έπρεπε να επικεντρωθεί. Ένα αστείο που κυκλοφορούσε στην Ουάσινγκτον κατά την εποχή Κλίντον ήταν ότι ένα μικρό αεροπλάνο που συνετρίβη στο γκαζόν του Λευκού Οίκου ήταν ο διευθυντής της CIA που προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο.

Ωστόσο, τα έγγραφα εξακολουθούν να αποτελούν μια ιστορικά σημαντική και συναρπαστική δημοσιοποίηση από τη CIA, η οποία φυλάσσει στενά τα καθημερινά έγγραφα του προέδρου ως ένα από τα πιο ευαίσθητα απόρρητα υλικά της.

Μια τελευταία προειδοποίηση από τη CIA με ημερομηνία 6 Αυγούστου 2001 είχε τον τίτλο: «Ο Μπιν Λάντεν [sic] Αποφασισμένος να Χτυπήσει τις ΗΠΑ». Ανέφερε ότι μέλη της Αλ Κάιντα διέμεναν ή ταξίδευαν στις ΗΠΑ «για χρόνια» και ότι η ομάδα «προφανώς διατηρεί μια δομή υποστήριξης που θα μπορούσε να βοηθήσει σε επιθέσεις».