Τριήμερη επίσκεψη πραγματοποιεί στο Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Καστελόριζο, σε μία τριήμερη επίσκεψη, για τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης.

Ο πρωθυπουργός κατά την άφιξή του συνομίλησε με κατοίκους και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί.

Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου.