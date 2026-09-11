Επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν στη Γαλλία, εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι.
Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.
{https://x.com/NoticieroSLV/status/2098505609088024742}
Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη 140 πυροσβέστες.
{{https://x.com/DirectBrut/status/2098506875360649689}}
Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων αλλά και αυτά μεταξύ Καέν και Χάβρης.
{https://x.com/traintracker24_/status/2098504277580743081}