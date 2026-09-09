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Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες. Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλου αστικού λεωφορείου.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση.

Το ατύχημα έγινε γύρω στις 13:00, όταν το αστικό έπεσε στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη, στην οποία βρίσκονταν πολίτες.

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Σύμφωνα με τις πρωτές πληροφορίες που συνέλεξε το thestival, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και διακομίζονται στο «Παπαγεωργίου». Δύο από αυτούς έχουν υποστεί κατάγματα κάτω άκρων, ενώ δύο ακόμα φέρουν πιο ελαφρά τραύματα.

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