«Το ΠΑΣΟΚ θα αποδείξει και στη ΔΕΘ ότι είναι πραγματικά έτοιμο και σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού, αλλά και σε επίπεδο προτάσεων», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Το βασικό δεν είναι να υπάρξει μια αντιπαράθεση σε μια λογική πλειοδοσίας», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς ενόψει της παρουσίασης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, υπενθυμίζοντας ότι «η χώρα μας είναι τελευταία σε παραγωγικότητα στην Ευρώπη, τρίτη από το τέλος σε παραγωγικότητα στις χώρες του ΟΟΣΑ και τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγοραστική δύναμη. Αυτό σημαίνει πως ούτε παράγει όπως θα έπρεπε και ότι δεν μπορεί και να διασφαλίζει ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο για τον λαό . Άρα, ότι έχει υπάρξει μια πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «δεν είναι κυβέρνηση, η οποία αντιμετώπισε την οικονομική κρίση, καθώς παρέλαβε μια χώρα εκτός μνημονίων και είχε την μεγάλη ευκαιρία να χρησιμοποιήσει πάρα πολλά δισεκατομμύρια, αλλά δυστυχώς δεν άφησε κανένα αναπτυξιακό αποτύπωμα».

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα περιγράψει το όραμά του για μία άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς, μια Ελλάδα με ισχυρή δημοκρατία, που δεν θα απειλείται, μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, η οποία γεωπολιτικά θα είναι ενισχυμένη, θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, δεν θα είναι ουραγός των διεθνών εξελίξεων, και μια Ελλάδα η οποία θα έχει διατηρήσιμη βιώσιμη ανάπτυξη, θα μετατρέπει σε παραγωγική ισχύ τους ευρωπαϊκούς πόρους για το μέλλον και θα μπορεί να δομήσει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος», συνέχισε.

Τα βασικά σημεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος σε μερικά από τα βασικά σημεία του προγράμματος που θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Εμείς έχουμε πει πολύ καθαρά ποιες είναι οι βασικές πτυχές μας. Προστασία πρώτης κατοικίας, κάτι που δεν λέει κανένα άλλο κόμμα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η ΕΛΑΣ, διότι εξυπηρετούν προφανώς άλλο πολιτικό σχέδιο. Δικαίωμα προαίρεσης στο δανειολήπτη, ώστε να μπορούμε να έχουμε ευνοϊκή ρύθμιση για δάνεια που πουλήθηκαν ή θα πουληθούν πάρα πολύ φθηνά. Δέκατη τρίτη σύνταξη, δέκατο τρίτο μισθό, επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και ξεπάγωμα των επικουρικών, ο κατώτατος μισθός στους κοινωνικούς εταίρους και 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων για όλους».

Στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της 13ης σύνταξης, κάνοντας λόγο για δικαίωση του ΠΑΣΟΚ και εξηγώντας: «Για ποιο λόγο λέμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι πια βαθιά αναξιόπιστος; Στις 7 Ιουλίου ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε την 13η σύνταξη και ο κ. Μαρινάκης μας έλεγε ότι έχουμε 1 δισ. δημοσιονομικό χώρο. Ένα μήνα και 15 μέρες μετά, γίνανε 2,2 δισ. του δημοσιονομικού χώρου. Δεν απέδιδε τον Ιούλιο η οικονομία και απέδωσε τέλη Αυγούστου; Δηλαδή, με τα 420 εκατ. που προτείνει ο Ανδρουλάκης, θα κατέρρεε η οικονομία , ενώ με τα 340 εκατ. της κυβέρνησης δεν καταρρέει η οικονομία; Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν δίνουν 13η σύνταξη, γιατί δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Αφού, όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, αναγκάζονται και τρέχουν από πίσω για να μην εκτεθεί στους πολίτες η αντικοινωνική στάση τους. Και αυτό είναι και επιτυχία μιας δυναμικής αντιπολίτευσης».

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Ξεκαθάρισε, παράλληλα, σε κάθε τόνο ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποδείξει και στη ΔΕΘ ότι είναι πραγματικά έτοιμο και σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού, αλλά και σε επίπεδο προτάσεων να διαχειριστεί την κυβέρνηση και την ελληνική προεδρία.

Κοστολόγηση προγραμμάτων

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε «πυρά» σε βάρος της κυβέρνησης και για το ζήτημα της κοστολόγησης των προτάσεων, εκτιμώντας ότι «έκανε μια γενική κοστολόγηση, 2,2 δισ., χωρίς να λέει το επιμέρους κόστος , και, ενώ κατηγορεί τους άλλους ότι δεν κοστολογούν, η ίδια μπαίνει σε μια καθησυχαστική παροχολογία η οποία είναι τουφεκιές στον αέρα , χωρίς σχέδιο και χωρίς όραμα . Ατάκτως ειρημένα μέτρα».

Υπενθύμισε ότι το Γενικό Λογιστήριο του κράτους δεν είναι αρμόδιο για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων, κάτι στο οποίο ο Πρωθυπουργός πιάστηκε αδιάβαστος το καλοκαίρι:

«Το Γενικό Λογιστήριο είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα η Κυβέρνηση θέλει να κοστολογεί η ίδια τα προγράμματα των αντιπάλων της και η ίδια να δίνει ό,τι νούμερα θέλει;

Επίσης, όταν αποκαλύψαμε ότι δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι, ξαφνικά ανακάλυψαν το ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο το οποίο υπήρχε, αλλά δεν το είχαν στελεχώσει και δεν είχαν βγάλει καν πλαίσιο λειτουργίας εδώ και χρόνια. Τώρα λένε ότι θα είναι έτοιμο το Νοέμβρη. Εκείνοι που τους νοιάζει η κοστολόγηση δεν είχαν στελεχώσει το συμβούλιο! Άρχισαν να το κάνουν, όταν το ΠΑΣΟΚ τους είπε ότι πάνε να εξαπατήσουν.

Πρέπει να συνεννοηθούμε πώς θα λειτουργεί, με ποιους κανόνες, να έχει κοινά αποδεκτά μέτρα και σταθμά . Δεν μπορεί το ίδιο μέτρο η κυβέρνηση, όταν το φέρνει η ίδια, να το βαφτίζει φτηνό, όταν το φέρνουν άλλοι ακριβό. Να υπάρξει λοιπόν μια αρχή, η οποία να μπορεί πραγματικά να έχει ανεξαρτησία. Αλλά, πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που ένα μήνα πριν έλεγε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1 δισ. πριν τώρα 2,2 δισ.; Είχε δίκιο, άρα, το ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε χώρο και ότι είναι εφικτές πολιτικές στήριξης της κοινωνίας . Άρα, η κυβέρνηση έλεγε ψέματα. Προσπαθούσε να δώσει άλλη εικόνα για να δυσφημίσει την αξιωματική αντιπολίτευση ενώπιον του ελληνικού λαού. Τώρα αποκαλύφθηκε ότι έλεγαν ψέματα».

Επίθεση σε Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Χαρακτήρισε, παράλληλα, αστειότητες τις δηλώσεις Άδωνι Γεωργιάδη περί συγκλονιστικής περιόδους ευημερίας της χώρας μας στην Ευρώπη, αναφέροντας: «Είναι βαθιά προσβλητικό, καταλήγει να είναι και κωμικό. Χρειαζόμαστε όμως υπουργικό συμβούλιο, όχι Δελφινάριο».

Στο στόχαστρο του Κώστα Τσουκαλά βρέθηκε και ο Γιώργος Φλωρίδης. «Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε χθες περίπου ότι, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, θα μας κάνουν ντου από απέναντι και ότι η χώρα είναι σε εθνική διακινδύνευση. Αυτή είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης; Ο Υπουργός Δικαιοσύνης χθες είπε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει. Αυτό ισχύει σήμερα; Κινδυνεύει η Ελλάδα; Γιατί δεν μας το λέει ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Δένδιας και ο κ. Πρωθυπουργός; Με την πατρίδα κανένας δεν μπορεί να παίζει», είπε χαρακτηριστικά.

Δημοσκοπήσεις, μετεκλογικές συνεργασίες και εκλογές

«Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για νίκη στις προσεχείς εθνικές εκλογές παραμένει ξεκάθαρος», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς και υπογράμμισε πως «οι δημοσκοπήσεις δεν σημαίνει ότι αυτό που δείχνουν σε μία στιγμή θα ισχύει σε δύο, πέντε ή έξι μήνες», προσθέτοντας: «Τρία χρόνια τώρα έχει επιβάλει η κυβέρνηση στο δημόσιο λόγο να συζητάμε μόνο για τις δημοσκοπήσεις. Ας μιλήσουμε για την πολιτική. Κυριακή κοντή γιορτή, θα κριθούμε όλοι».

Περιέγραψε, παράλληλα, τα δύο σενάρια που υπάρχουν για τη χώρα στις εκλογές:

«Ή θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία και εκεί να έχουμε συγκυβέρνηση με τον κ. Βελόπουλο, τον κ. Σαμαρά, την κα Λατινοπούλου, με τον κ. Μητσοτάκη ή κάποιον άλλο Πρωθυπουργό. Ή θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτική, με κορμό τον ΠΑΣΟΚ, εάν είμαστε πρώτοι, και ένα άλλο πρόγραμμα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο εκπρόσωπος Τύπου ξεκαθάρισε: «Θα πρέπει να δούμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή και τι αποτύπωμα θα έχουν. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει θολό μήνυμα από άλλα κόμματα. Για αυτό, ο κόσμος δεν πρέπει να πειραματιστεί και πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ που έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα».

Για την ανάρτηση Σιακαντάρη

Ο Κ. Τσουκαλάς σχολίασε, παράλληλα, και τις δηλώσεις του Γιώργου Σιακαντάρη, που ουσιαστικά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΕΛΑΣ με τη Νέα Δημοκρατία, εκτιμώντας πως «αυτό δείχνει ότι η σύμπτωση απόψεων σε ζητήματα όπως το να μη δοθεί 13η σύνταξη, να μη δοθεί 13ος μισθός, να μην επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, μπορεί να είναι και πρόβα τζενεράλε για κάτι άλλο.

Όταν ο πιο στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού, ο ιδεολογικός καθοδηγητής του κόμματος, εκείνος που έχει συντάξει το μανιφέστο του, βγαίνει και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και δεν αδειάζεται από το κόμμα του, υπάρχει θέμα . Ενώ εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνούμε και δεν θα συνεργαστούμε».

Ελληνοτουρκικά

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, επισημαίνοντας αρχικά ότι «εμείς είμαστε πολύ σοβαροί σε αντίθεση με τον κ. Φλωρίδη» και σημειώνοντας:

«Για ποιο λόγο δεν βάζει ο Πρωθυπουργός το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία; Δεν αρκεί μεταξύ μας να λέμε ότι αυτά που κάνει η Τουρκία είναι νομικά ανυπόστατα, που προφανώς και είναι . Πρέπει και να το εξωτερικεύεις με ενέργειες . Διότι η Τουρκία, με τα ανυπόστατα νομικά ζητήματα που βάζει, προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ή να διαμορφώσει ως δεδομένη μια ατζέντα διεκδικήσεων. Αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να συνεχιστεί, διότι πράγματα τα οποία μπορούν να είναι πλήρως παράλογα για όλους σήμερα, αν αυτά λέγονται συνεχώς και δεν έχουν απάντηση, μπορεί οι εταίροι μας, που ήδη, δυστυχώς, κάνουν με την Τουρκία δουλειές, να τα αποδεχτούν να είναι στο τραπέζι.

Το πρώτο ζήτημα είναι να δείξουμε και στην Ευρώπη ότι μας νοιάζει. Είχε καταδικάσει την τουρκική προκλητικότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα. Δύο μέρες μετά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ηγετών είπαμε στον κ. Μητσοτάκη να πάρει το ψήφισμα και να ζητήσει στο Συμβούλιο να μπει κάτι αντίστοιχο στα συμπεράσματα. Δεν το έκανε.

Και, επειδή ακούω μια ερώτηση ότι μήπως, ακόμα και να το κάνουμε, μπορεί οι εταίροι μας να μην προχωρήσουν στις κυρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνουμε; Εμείς δεν πρέπει να διεκδικούμε;».

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