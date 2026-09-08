Η φωτογραφία που δημοσίευσε η συμπαίκτριά του, Όλγα Λοβέρα.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει μετά την είδηση ότι ο Σταύρος Φλώρος κινείται νομικά κατά της εταιρείας παραγωγής του Survivor, με τον πρώην παίκτη του ριάλιτι επιβίωσης να διεκδικεί αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στη σχολή του στην Καβάλα προκειμένου να συνεχίσει τη φοίτησή του, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν μερικοί από τους συμπαίκτες του.

Συγκεκριμένα, η Όλγα Λοβέρα, δημοσίευσε ένα Instagram Story στον προσωπικό της λογαριασμό στο οποίο στέκεται δίπλα στο Σταύρο. Ο ίδιος, εμφανίζεται χαμογελαστός φορώντας το τεχνητό του μέλος, με την συμπαίκτριά του να αναφέρει:

«Ήρθαμε όλοι μαζί για να δώσει μάθημα. Όταν σε είδα Σταυράκο μου ήθελα να σε τσιμπήσω, να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω, να δω αν είσαι αληθινός, ό,τι πιο όμορφο και δυνατό έχω δει είναι η γενναία σου ψυχή…

Μαζί σου όλοι παίρνουμε κουράγιο για τη ζωή… Εύχομαι ο αγώνας σου να δικαιωθεί γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει πιο δυνατά σαν τον ήλιο που βγαίνει για όλους μας κάθε πρωί.

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Ευχαριστώ το Θεό που είσαι καλά και μπορεί και σε χαίρεται η τόσο καλή οικογένειά σου και όλοι εμείς που σ’ αγαπάμε».

Ο Σταύρος Φλώρος, το Μάιο του 2026, στα πλαίσια του Survivor τραυματίστηκε σοβαρά κατά την διάρκεια που βρισκόταν μέσα στη θάλασσα, όταν ένα ταχύπλοο τον διαπέρασε.

Από τη σύγκρουση, ο 22χρονος παίκτης, ακρωτηριάστηκε στο αριστερό κάτω άκρο και τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί πόδι.