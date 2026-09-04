Η συγκλονιστική περιγραφή του Σταύρου Φλώρου από τη στιγμή του τραυματισμού του στο Survivor.

Νομικά εναντίον της παραγωγής του Survivor, Acun Medya, κινήθηκε ο Σταύρος Φλώρος, μετά τον βαρύ τραυματισμό που υπέστη κατά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος ζητά αποζημίωση 100 εκατομμυρίων ευρώ, και μεταξύ άλλων καταγγέλλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας, καθώς δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, ειδικά οριοθετημένες ζώνες ούτε επαρκής σήμανση για την προειδοποίηση των διαγωνιζομένων.

Το χρονικό του τραυματισμού

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε τον Μάιο του 2026, σε περίοδο που το Survivor ήταν σε πλήρη εξέλιξη και το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια που βρισκόταν στο νερό κάνοντας ψαροντούφακο, όταν ένα τουριστικό σκάφος πέρασε από πάνω του με μεγάλη ταχύτητα χτυπώντας τον με την προπέλα.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, ειδικά οριοθετημένες ζώνες ούτε επαρκής σήμανση για την προειδοποίηση των διαγωνιζομένων.

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε τον Μαίο, σε περίοδο που το Survivor ήταν σε πλήρη εξέλιξη.Ο Σταύρος είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με άλλον έναν διαγωνιζόμενο, όταν ένα τουριστικό σκάφος πέρασε από πάνω του με μεγάλη ταχύτητα χτυπώντας τον με την προπέλα.

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Ο τραυματισμός του παίκτη ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και η άμεση παρέμβαση επιβαίνοντος στο τουριστικό σκάφος που τον χτύπησε ήταν καθοριστική, καθώς του τοποθέτησε αιμοστατικούς επιδέσμους στα άκρα.

Από την πρόσκρουση, ο 22χρονος οδηγήθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του δεξιού του ποδιού και τον ακρωτηριασμό του αριστερού κάτω άκρου.

Μετά την είδηση ότι ο Σταύρος Φλώρος έχει κινηθεί νομικά απέναντι στην εταιρεία παραγωγής, η Acun Medya εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, κατά την οποία αρνείται ρητά τις κατηγορίες και δεν επιβεβαιώνει την είδηση ότι έχει λάβει αγωγή από τον 22χρονο.

Συγκλονίζει η περιγραφή του Σταύρου Φλώρου

Λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση της είδησης, το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, μέσω της εκπομπής Live News, ήρθε στη δημοσιότητα ένα σύντομο απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Σταύρος στο Μiami Herald.

Ο ίδιος, περιγράφει όσα θυμάται από τη στιγμή της σύγκρουσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ήταν σίγουρος πως δεν θα καταφέρει να ζήσει.

«Κοίταξα τον φίλο μου και του είπα ‘αδερφέ είμαι νεκρός. Πέθανα πραγματικά’ Κοιτάζω ψηλά και λέω ‘ Θεέ μου, σε παρακαλώ δώσε μου μία δεύτερη ευκαιρία’», περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Φλώρος.

Όσα θυμάται από το ατύχημα

«Όταν το είδα, έπαθα σοκ. Σκέφτηκα ότι ‘θα πεθάνω σίγουρα, 100%’. Το ένιωσα, καθώς το σκάφος πήγαινε, ένιωθα ότι αργοπεθαίνω».

«Έλεγα στον φίλο μου τον Μάνο: ‘Φίλε, σε παρακαλώ βρες ένα τηλέφωνο. Θέλω να πω στη μαμά μου τα τελευταία μου λόγια’».

«Είχαμε όλα όσα μας είχε πει η παραγωγή να έχουμε. Όπως το μπαλόνι για να μας βλέπουν, για να μπορούν να μας δουν τα σκάφη. Ήμασταν δύο άτομα. Είχαμε ψαροντούφεκο, τα είχαμε όλα και τότε το σκάφος πλησίασε πολύ κοντά στην ακτή. Δεν υπήρχε κανείς από την παραγωγή για την ασφάλειά μας και τότε συνέβη αυτό».

Και πρόσθεσε: «Το σκάφος πήγαινε πολύ γρήγορα. Δεν τους νοιάζουν τα όρια ή οτιδήποτε… Ακούω τον φίλο μου τον Μάνο να μου φωνάζει ‘Σταύρο, το σκάφος! Το σκάφος’. Τότε γυρίζω το κεφάλι μου και το σκάφος ήταν ήδη περίπου ένα - δύο μέτρα μακριά μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή. Με χτύπησαν, το σκάφος με χτύπησε και μετά η προπέλα με έκοψε.

«Το πρώτο χτύπημα ήταν στην πλάτη και στο κεφάλι μου. Έτσι, το σκάφος με έσπρωξε, μετά βούτηξα και η προπέλα έκοψε το αριστερό μου πόδι πάνω από το γόνατο και έκοψε και το δεξί πόδι γύρω από τον αστράγαλο».

«Είχα τις αισθήσεις μου. Τα μάτια μου ήταν ανοιχτά, ήμουν ξύπνιος όλη την ώρα. Βγαίνω από το νερό. Λέω ‘τι μου συνέβη; Τι έγινε τώρα;’. Κοιτάζω τον εαυτό μου.

Νομίζω ότι όλα είναι καλά και μετά κοιτάζω το πόδι μου. Το πιάνω. Κοιτάζω, το πόδι μου είχε κοπεί εντελώς. Εντελώς. Κοιτούσα στην πραγματικότητα μέσα στο πόδι μου».

Συνεχίζοντας την περιγραφή του πρόσθεσε: «Και μετά ο Μάνος ήρθε ουρλιάζοντας ‘Το σκάφος! Σταμάτα, σταμάτα’. Δόξα τω Θεώ, ήταν τουρίστες στο σκάφος και το σκάφος σταμάτησε. Γιατί δεν ξέρω αν θα σταματούσε αλλιώς ή όχι».

Αναφερόμενος και πάλι στην παρουσία του Μάνου Μαλλιαρού κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, τόνισε ότι ήταν εκείνος που τον ανέβασε στο σκάφος: «Ο Μάνος με έπιασε, με έβαλε στο σκάφος. Έλεγα ‘Δέστε το πόδι μου, δέστε το πόδι μου’. Έβαλαν επίδεσμο με σχοινί. Και μετά από εκεί το νοσοκομείο ήταν μακριά, ήταν πάνω από μια ώρα για να φτάσουμε».

Μιλώντας για το αριστερό του πόδι, εξήγησε ότι γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι το «έχασε».

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«Πάντα ήθελα να πάω στο Μαϊάμι. Ήταν ο λόγος που μπήκα στο Survivor, γιατί είχαν ως έπαθλο να πάμε στο Μαϊάμι και πάντα ήθελα να πάω εκεί, να κερδίσω το παιχνίδι, να κερδίσω αυτό το έπαθλο και να πάω στο Μαϊάμι, αλλά φτάσαμε εκεί με άλλον τρόπο, όχι και τόσο καλό».

«Ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής μου. Οι γιατροί ήταν πολύ καλοί, αλλά ο πόνος… Τόσο πολύς πόνος... Με προσέχουν. Αλλά ο πόνος ήταν κάτι άλλο... Πραγματικός πόνος. Χειρουργείο μετά το χειρουργείο».