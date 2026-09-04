Αγωγή μαμούθ του παίκτη του Survivor κατά της Acun Medya. Οι καταγγελίες για ελλιπή μέτρα αλλά και προσπάθεια συγάλυψης.

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος υπέστη σοβαρότατο ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Survivor 2026, στον Άγιο Δομίνικο, με αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό του πόδι.

Ο 22χρονος πρώην παίκτης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αγωγή και διεκδικόντας αποζημίωση 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η αγωγή, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που επικαλούνται το δικαστικό έγγραφο, στρέφεται μεταξύ άλλων κατά της Acun Medya, εταιρειών που συνδέονται με την παραγωγή, του Ατζούν Ιλιτζαλί. Ο Φλώρος αποδίδει ευθύνες στην παραγωγή για αμέλεια και ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας, ενώ περιγράφει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

«Δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα ασφαλείας»

Στο επίκεντρο της αγωγής βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τον Φλώρο, οργανωνόταν το ψαροντούφεκο των παικτών.

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Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η παραγωγή επέτρεπε στους διαγωνιζόμενους να ψαρεύουν σε ανοιχτά νερά με έντονη κίνηση τουριστικών σκαφών, χωρίς να υπάρχουν, όπως καταγγέλλει, σκάφη ασφαλείας, παρατηρητές ή επαρκώς προστατευμένες ζώνες.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η περιοχή ήταν γνωστό πως παρουσίαζε κινδύνους λόγω της κυκλοφορίας σκαφών και ότι είχαν σημειωθεί στο παρελθόν σοβαρά περιστατικά. Η αγωγή κάνει αναφορά και σε θάνατο 15χρονης κοπέλας το 2023 σε κοντινά νερά, η οποία, σύμφωνα με τον Φλώρο, είχε χτυπηθεί από σκάφος.

Από την πλευρά της παραγωγής, είχε υποστηριχθεί μετά το ατύχημα ότι ο Φλώρος δεν χρησιμοποιούσε σημαδούρα επιφανείας, η οποία θα μπορούσε να προειδοποιήσει τον χειριστή του σκάφους για την παρουσία του δύτη. Ο ίδιος, ωστόσο, υποστηρίζει μέσω της αγωγής ότι η σημαδούρα που του είχε δοθεί ήταν ανεπαρκής, καθώς προεξείχε μόλις λίγα εκατοστά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026, όταν ο Σταύρος Φλώρος και ένας συμπαίκτης του είχαν μπει στη θάλασσα στην περιοχή του Bayahibe, στη Δομινικανή Δημοκρατία, προκειμένου να ψαρέψουν με ψαροντούφεκο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην αγωγή του, ένα τουριστικό σκάφος με περίπου 20 επιβάτες κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν. Παρά τις προσπάθειες να απομακρυνθεί, ο Φλώρος χτυπήθηκε από την προπέλα του σκάφους και στα δύο πόδια.

Το αριστερό του πόδι υπέστη τόσο σοβαρό τραυματισμό ώστε τελικά χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί πάνω από το γόνατο, ενώ και το δεξί του πόδι ήταν σοβαρά τραυματισμένο.Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, ένας επιβάτης του τουριστικού σκάφους τού τοποθέτησε αιμοστατικό επίδεσμο, γεγονός που, όπως αναφέρεται στην αγωγή, συνέβαλε στο να παραμείνει στη ζωή μέχρι να μεταφερθεί για ιατρική περίθαλψη.

Ο Φλώρος μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στη Δομινικανή Δημοκρατία και στη συνέχεια στο Μαϊάμι, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος για 61 ημέρες και υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.