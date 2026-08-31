Για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων εκατοντάδων έργων προκειμένου να εκπαιδεύσει τη Τεχνητή Νοημοσύνη κατηγορείται η Anthropic.

Νέα δικαστική διαμάχη ανοίγει μεταξύ της μουσικής βιομηχανίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Sony Music και η Warner Music προσέφυγαν στη δικαιοσύνη εναντίον της Anthropic.

Η αγωγή κατατέθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας και αφορά τη φερόμενη παράνομη χρήση μουσικών έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση των AI μοντέλων της Anthropic, μεταξύ των οποίων και το Claude.

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η Anthropic φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει χωρίς άδεια στίχους και παρτιτούρες από εκατοντάδες τραγούδια καλλιτεχνών όπως οι Beatles, η Τέιλορ Σουίφτ, και ο Μάικλ Τζάκσον.

Στο επίκεντρο η εκπαίδευση του Claude

Οι μουσικοί εκδότες υποστηρίζουν ότι η Anthropic απέκτησε παράνομα προστατευμένο περιεχόμενο, μεταξύ άλλων μέσω torrents και το αξιοποίησε για την εκπαίδευση του Claude.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι το μοντέλο μπορεί, όταν δέχεται συγκεκριμένες εντολές, να παράγει στίχους που αντιστοιχούν σε ήδη δημοσιευμένα έργα, ακόμη και με τρόπο που οι ενάγοντες χαρακτηρίζουν ως αναπαραγωγή «αυτολεξεί».

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Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σύγκρουση ανάμεσα στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Συγγραφείς, εκδότες, μουσικές εταιρείες και οργανισμοί ενημέρωσης έχουν προσφύγει τα τελευταία χρόνια κατά εταιρειών τεχνολογίας, αμφισβητώντας τη χρήση του έργου τους για την εκπαίδευση συστημάτων AI.

Η Universal Music Group είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον της Anthropic ήδη από το 2023, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε προστατευμένους στίχους τραγουδιών κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης των μοντέλων της.

Η προηγούμενη συμφωνία ύψους 1,5 δισ. δολαρίων

Η Anthropic έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλης δικαστικής διαμάχης για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Την περασμένη χρονιά συμφώνησε να καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια για την επίλυση ομαδικής αγωγής που είχε κατατεθεί από συγγραφείς.

Οι Sony Music και Warner Music υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι η προηγούμενη συμφωνία δεν ήταν αρκετή ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την εταιρεία.

Στην αγωγή τους κατηγορούν την Anthropic ότι αντιμετωπίζει τις παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων ως κόστος λειτουργίας, ενώ παράλληλα επωφελείται από την εμπορική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην παραγωγή νέου περιεχομένου από το Claude. Οι μουσικοί εκδότες υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση του μοντέλου με προστατευμένους στίχους επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλου όγκου AI-generated τραγουδιών, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως ανταγωνιστικά υποκατάστατα των αυθεντικών έργων.

Με την προσφυγή τους, Sony Music και Warner Music ζητούν οικονομική αποζημίωση για τις φερόμενες παραβιάσεις. Το ποσό μπορεί, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, να φτάσει έως και τις 150.000 δολάρια για κάθε έργο που παραβιάστηκε.

Παράλληλα, ζητούν από το δικαστήριο να απαγορεύσει στην Anthropic τη χρήση των συγκεκριμένων μουσικών έργων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.