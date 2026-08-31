Η εξήγηση του Βανς για το βίντεο που ανάρτησε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστελνε ένα μήνυμα στην Τεχεράνη, με το AI βίντεο που ανάρτησε στα social media, που δήθεν έδειχνε επίθεση η οποία «διέλυσε» το Χαργκ, νησί που αποτελεί ενεργειακό κόμβο του Ιράν, δήλωσε ο Τζ. Ντ. Βανς.

Στον Αμερικανό πρόεδρο αρέσει να δοκιμάζει νέα πράγματα στα social media, δήλωσε ο Βανς, όταν ρωτήθηκε για το βίντεο. «Θα ήταν ο πρώτος που θα έλεγε ότι δεν κάνει ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στρατιωτικές ενέργειες. Αλλά πιστεύω ότι έστελνε ένα μήνυμα στους Ιρανούς», πρόσθεσε.

Το βίντεο που ανάρτησε ο Τραμπ

Στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα βίντεο, δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης, με δήθεν εκρήξεις και το σχόλιο «το νησί Χαργκ ανατινάσσεται και γίνεται θρύψαλα».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν μπήκε στο στόχαστρο το νησί Χαργκ. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν δύο εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 660 χιλιόμετρα αναλυτικά του Χαργκ. Ακολούθησαν αντίποινα της Τεχεράνης, που εξαπέλυσε επίθεση εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

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Το Χαργκ διαχειριζόταν το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ένα πλήγμα στο νησί θα διατάρασσε σοβαρά το εμπόριο ενέργειας και θα ασκούσε τεράστια πίεση στην οικονομία του Ιράν.

Ο Χαμίντ Μπόβαρντ, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής National Iranian Oil, χαρακτήρισε «γελοία» την ανάρτηση του Τραμπ, συμπληρώνοντας πως οι συνθήκες στο Χαργκ είναι «ήρεμες», ενώ δεν έχουν σταματήσει οι πετρελαϊκές εργασίες.

Τραμπ: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα υπάρξει απάντηση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου, Τρέι Γινγκστ.

O Τραμπ υποστήριξε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι, πλην ενός, αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά συστήματα αεράμυνας. Εκτιμήθηκε ότι ο ένας πύραυλος δεν θα έπληττε κάτι σημαντικό και άφησαν να περάσει από τον εναέριο χώρο, συμπλήρωσε.

{https://x.com/TreyYingst/status/2094402295517622376}

«Ξοφλημένο έθνος, νεκρό το Ιράν»

Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του βίντεο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε, γράφοντας στο Truth Social πως το Ιράν είναι «επίσημα ένα ξοφλημένο έθνος, είναι νεκρό». Συμπλήρωσε πως «δεν έχουν Ναυτικό, Αεροπορία, νόμισμα, δεν πληρώνουν τους στρατιώτες ή την αστυνομία», ότι ο πληθωρισμός στο Ιράν «είναι στο 300%» και η ηγεσία της χώρας «είναι σε πλήρη αποδιοργάνωση».

Το μόνο που έχει το Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι «τα fake news από τις ΗΠΑ» και «μια προθυμία να σκοτώνουν τους διαδηλωτές τους», προσθέτοντας ότι «πλέον πάνω από 100.000 είναι νεκροί, πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας».

Με πληροφορίες από Reuters