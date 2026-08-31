Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,7%, στα 4.423,84 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό της από τις 19 Αυγούστου.

Σε χαμηλό σχεδόν δύο εβδομάδων υποχώρησε ο χρυσός τη Δευτέρα, διευρύνοντας τις απώλειές του, καθώς οι αγορές επαναξιολογούν τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,7%, στα 4.423,84 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό της από τις 19 Αυγούστου. Η νέα πτώση έρχεται μετά τις ισχυρές πιέσεις της Παρασκευής, όταν το πολύτιμο μέταλλο έχασε περισσότερο από 3% της αξίας του.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στην αμερικανική αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, με τα futures χρυσού παράδοσης Δεκεμβρίου να υποχωρούν κατά 1,3%, στα 4.472,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται οι δηλώσεις του Γουόρς στο οικονομικό συμπόσιο του Jackson Hole στο Ουαϊόμινγκ. Ο επικεφαλής της Fed υπογράμμισε ότι η κεντρική τράπεζα θα έχει «δουλειά να κάνει» εάν οι αξιωματούχοι δεν αποκτήσουν την απαραίτητη βεβαιότητα ότι ο πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο του 2%, πλησιάζοντας περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν στην παραδοχή ότι ενδέχεται να απαιτηθούν αυξήσεις επιτοκίων.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Fed άλλαξαν αισθητά τις εκτιμήσεις των επενδυτών. Σύμφωνα με το CME FedWatch, οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 57% για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, έναντι 36% πριν από την παρέμβαση Γουόρς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο και μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού, ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων τείνει να περιορίζει την ελκυστικότητά του. Το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή άλλη σταθερή απόδοση, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση όταν αυξάνονται οι αποδόσεις άλλων επενδυτικών επιλογών.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας που ανακοινώνονται μέσα στην εβδομάδα. Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται τα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας, η έκθεση της ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας και, κυρίως, τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα.