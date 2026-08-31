Νέα αύξηση επιτοκίου αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η ΕΚΤ.

Σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αναμένεται να προχωρήσει εντός του Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη κατά του επίμονου πληθωρισμού δεν έχει τελειώσει. Παράλληλα, η Φρανκφούρτη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες αυξήσεις τους επόμενους μήνες.

Η απόφαση της ΕΚΤ έρχεται σε ένα περιβάλλον αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς η ενεργειακή κρίση που προκαλεί η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει εκ νέου το κόστος ενέργειας και, κατ’ επέκταση, τις τιμές στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Την ίδια ώρα, η οικονομία της Ευρωζώνης εμφανίζεται πιο ανθεκτική από τις αρχικές εκτιμήσεις, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία ότι οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να αποδειχθούν πιο επίμονες.

Σνάμπελ: Δεν τελείωσαν οι αυξήσεις

Ιδιαίτερα σαφές ήταν το μήνυμα της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ προ ημερών, η οποία προειδοποίησε ότι η σημερινή πολιτική επιτοκίων ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

«Στο σημερινό επίπεδο του επιτοκίου πολιτικής, ο πληθωρισμός είναι απίθανο να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα και, επομένως, θα χρειαστεί περαιτέρω σύσφιγξη», δήλωσε η Σνάμπελ στο Bloomberg.

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Η ίδια προειδοποίησε ουσιαστικά ότι η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να περιμένει μέχρι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας να μετακυλιστούν πλήρως στους μισθούς και στις υπηρεσίες, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα έχει καθυστερήσει να αντιδράσει.

Έρχονται και άλλες αυξήσεις;

Η νέα αύξηση ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο κύκλος σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι αγορές εξακολουθούν να βλέπουν πιθανότητα για τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση μέχρι την άνοιξη του 2027, ενώ δεν αποκλείεται μια νέα κίνηση ακόμη και τον Δεκέμβριο, εφόσον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομία το επιβάλουν.

Η Σνάμπελ απέφυγε, πάντως, να προσδιορίσει σε ποιο επίπεδο θα μπορούσαν να φτάσουν τελικά τα επιτόκια, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα.

Τι σημαίνει για δανειολήπτες

Η νέα κίνηση της ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει την πίεση στο κόστος χρήματος, ιδιαίτερα για όσους έχουν κυμαινόμενα επιτόκια ή δάνεια που συνδέονται με το Euribor.

Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη «κλειδώσει» σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται άμεσα από τη νέα απόφαση. Για τις νέες χορηγήσεις, ωστόσο, το κόστος δανεισμού παραμένει αυξημένο, ενώ το ύψος των μηνιαίων δόσεων θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παραδείγματα

Με δεδομένη την αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%), εφόσον αυτή μετακυλιστεί πλήρως στους δανειολήπτες, τα παρακάτω είναι ενδεικτικά παραδείγματα της επιβάρυνσης: