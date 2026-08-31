Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,028 ευρώ το λίτρο, κατατάσσοντας τη χώρα στη 12η θέση μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως.

Στις ακριβότερες αγορές καυσίμων παγκοσμίως παραμένει η Ελλάδα, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο, την ώρα που η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί ξανά ανοδικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,028 ευρώ το λίτρο, κατατάσσοντας τη χώρα στη 12η θέση μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Global Petrol Prices της 24ης Αυγούστου 2026.

Ακόμη υψηλότερα βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση τιμή του ντίζελ να φτάνει τα 2,040 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται έτσι στις ακριβότερες αγορές καυσίμων διεθνώς και βρίσκεται μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ.

Νέα πίεση από την άνοδο του πετρελαίου

Οι ήδη αυξημένες τιμές στην εγχώρια αγορά βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με έναν νέο παράγοντα πίεσης, καθώς το Μπρεντ επέστρεψε πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τη Δευτέρα η τιμή του κινείται γύρω από τα 90 δολάρια, με άνοδο άνω του 2%, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος του πετρελαίου έρχεται στον απόηχο της αναζωπύρωσης της στρατιωτικής έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Κυριακή δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακολούθησαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.

Η αγορά παρακολουθεί πλέον εάν η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν θα αποκλιμακωθεί ή εάν τα νέα πλήγματα θα οδηγήσουν σε έναν ακόμη γύρο επιθέσεων, με πιθανές συνέπειες για τις ενεργειακές ροές από την περιοχή.

Πίεση και από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, η διεθνής αγορά καυσίμων δέχεται πιέσεις και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παραγωγή, με τη Μόσχα να περιορίζει τις εξαγωγές καυσίμων και ιδιαίτερα ντίζελ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς.

Ο συνδυασμός των περιορισμένων ροών από τη Μέση Ανατολή, των προβλημάτων στη ρωσική παραγωγή και της νέας ανόδου του Μπρεντ δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη.

Για την Ελλάδα, όπου βενζίνη και ντίζελ βρίσκονται ήδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, η επιστροφή του Μπρεντ στα 90 δολάρια αυξάνει τον κίνδυνο νέων πιέσεων στις τιμές των πρατηρίων, ειδικά εφόσον η άνοδος στις διεθνείς αγορές αποκτήσει διάρκεια.