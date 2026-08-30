Μια παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας μπορεί να επηρεάσει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, τη ναυτιλία και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι δεν υπάρχει βιασύνη για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης και οι συζητήσεις για τους όρους διέλευσης των πλοίων.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, σύμφωνα με το aljazeera δήλωσε ότι το στενό εξακολουθεί να παραμένει κλειστό, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι η απόφαση για το άνοιγμά του συνδέεται με τις ευρύτερες εξελίξεις στη σύγκρουση και στις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές αναφορές

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο απέρριψε τους αμερικανικούς ισχυρισμούς σχετικά με την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ.

Το IRGC χαρακτήρισε ψευδείς τις δηλώσεις από την Ουάσινγκτον που αφήνουν να εννοηθεί ότι η στρατηγική πλωτή οδός είναι ανοιχτή και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να επηρεάσουν τις τιμές του πετρελαίου και να αποκρύψουν, όπως υποστηρίζει, τις δικές τους αποτυχίες.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν ότι διατηρούν τον έλεγχο του στενού, εντείνοντας τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για την ασφάλεια και τη δυνατότητα διέλευσης των πλοίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συζητήσεις Ιράν–Ομάν για τη ναυσιπλοΐα

Την ίδια ώρα, παραμένουν σε εξέλιξη οι διπλωματικές επαφές για το μέλλον της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Το Ιράν και το Ομάν έχουν συζητήσει πιθανές ρυθμίσεις για τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει συμφωνία που να οδηγεί στο πλήρες άνοιγμά του.

Η Τεχεράνη έχει συνδέσει το ζήτημα με τις ευρύτερες εξελίξεις της σύγκρουσης, γεγονός που σημαίνει ότι η κατάσταση στο Ορμούζ παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με το διπλωματικό και στρατιωτικό μέτωπο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Ιράν.

Το Ιράκ θέλει να γίνει «γέφυρα» μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον

Στο διπλωματικό πεδίο, το Ιράκ επιχειρεί να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς η Βαγδάτη δηλώνει έτοιμη να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο σύμβουλος ασφαλείας του Ιρακινού πρωθυπουργού, Κασίμ αλ-Αράτζι, δήλωσε στο Al Jazeera ότι το Ιράκ επιθυμεί να «γίνει γέφυρα» μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ένταση και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Η Βαγδάτη διατηρεί σημαντικούς πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον, ενώ παράλληλα έχει συμφέρον να αποτρέψει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Ιράκ.

Νέα ένταση στην Κούσρα της Δυτικής Όχθης

Παράλληλα με την κρίση γύρω από το Ορμούζ, νέα ένταση καταγράφηκε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το Σάββατο, μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε παλαιστινιακό σπίτι στην Κούσρα, νότια της Ναμπλούς, σύμφωνα με το Reuters. Όπως αναφέρθηκε, επτά Παλαιστίνιοι παγιδεύτηκαν μέσα στο σπίτι.

Μάρτυρες υποστήριξαν ότι οι έποικοι πέταξαν πέτρες εναντίον του ακινήτου, ενώ κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν χρήση δακρυγόνων μέσα στο σπίτι και συνέλαβαν τους ενοίκους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι επενέβη για να απομακρύνει τους «ταραξίες» και να προστατεύσει τους κατοίκους. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε επίσης τη βία, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους ως μια μικρή ομάδα εξτρεμιστών.

Η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση της Τεχεράνης να διατηρήσει κλειστή τη θαλάσσια οδό, σε συνδυασμό με τις αντιφατικές δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ για την κατάσταση της ναυσιπλοΐας, διατηρεί την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ομάν και του Ιράκ δείχνουν ότι οι περιφερειακές χώρες επιχειρούν να δημιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών και να αποτρέψουν μια ευρύτερη ανάφλεξη.

Με το Ιράν να μην δείχνει διάθεση για άμεσο άνοιγμα του Ορμούζ και την ένταση να παραμένει υψηλή τόσο στον Περσικό Κόλπο όσο και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι επόμενες κινήσεις της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στην περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και στη διεθνή ναυτιλία και στις αγορές ενέργειας.