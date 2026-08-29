Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, «παρεμβάσεις για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία μπορούν να συμπεριληφθούν στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, ιδίως υπό τη μορφή οικολογικών προγραμμάτων.

Στις υπάρχουσες δυνατότητες στήριξης του κλάδου της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα που πλήττεται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, αναφέρεται ο Επίτροπος Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου.

Η Επιτροπή, αναφέρει ο κ. Χάνσεν «παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου για την υγεία των ζώων και παραμένει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των υγειονομικών περιορισμών. Παράλληλα, η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά τις ευρύτερες επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρουν οι εν λόγω περιορισμοί στα κτηνοτροφικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών της μετακινούμενης κτηνοτροφίας.

Ωστόσο, η εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των μέτρων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων βόσκησης, εμπίπτει πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών» σημειώνει και προσθέτει:

«Δυνατότητα σχετικής στήριξης παρέχεται μέσω των στρατηγικών σχεδίων για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), μεταξύ άλλων στο πλαίσιο μέτρων διαχείρισης κινδύνου και τομεακών ή επενδυτικών μέτρων. Επιπλέον, προβλέπονται έκτακτα μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα οποία χρηματοδοτούνται από το γεωργικό αποθεματικό. Στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται από τις εθνικές αρχές για την αποζημίωση των δαπανών πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ασθενειών των ζώων βάσει του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα, του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον γεωργικό τομέα ή των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις».

Σύμφωνα επίσης με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, «παρεμβάσεις για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία μπορούν να συμπεριληφθούν στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, ιδίως υπό τη μορφή οικολογικών προγραμμάτων. Σχετική παρέμβαση, μάλιστα, προβλέπεται στο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης και τον διάλογο πολιτικής σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, συμβάλλοντας σε συναφείς διεθνείς πρωτοβουλίες και προωθώντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών».

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Σε δήλωση του, ο κ. Αρναούτογλου τονίζει ότι η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «δεν αφήνει περιθώρια για άλλες δικαιολογίες. Τα εργαλεία υπάρχουν. Υπάρχει η ΚΑΠ, υπάρχει το γεωργικό αποθεματικό, υπάρχουν οι δυνατότητες κρατικών ενισχύσεων και de minimis και υπάρχει ήδη πρόβλεψη στο Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι τι κάνει η Ελληνική Κυβέρνηση.

Οι κτηνοτρόφοι που αναγκάζονται να κρατούν τα κοπάδια τους μακριά από τους βοσκότοπους δεν μπορούν να πληρώνουν επ' αόριστον από την τσέπη τους ζωοτροφές, μεταφορές και μέτρα βιοασφάλειας. Δεν αρκεί να αναγνωρίζουμε το πρόβλημα αφού έχει οδηγήσει τις εκμεταλλεύσεις σε οικονομικό αδιέξοδο. Χρειάζονται έγκαιρες αποφάσεις, επαρκείς αποζημιώσεις και πλήρης αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εργαλείου. Το 2026 είναι Διεθνές Έτος Βοσκοτόπων και Ποιμένων. Για την Ελλάδα δεν μπορεί να εξελιχθεί σε χρονιά εγκατάλειψης της μετακινούμενης κτηνοτροφίας. Η Κυβέρνηση οφείλει να περάσει από τις διαπιστώσεις στις πράξεις».