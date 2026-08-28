Το ταξίδι του Ράτκλιφ στη Μόσχα έγινε «λιγότερο επειδή ο Πούτιν βρίσκεται στριμωγμένος στη γωνία» και «περισσότερο επειδή η Ρωσία εκτιμά ότι είμαστε εξαντλημένοι και δεν μπορούμε να επέμβουμε», δήλωσε αμερικανική πηγή στην Washington Post.

Του μυστηριώδους ταξιδιού του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα είχε προηγηθεί ένα νέο κύμα πληροφοριών των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που υποδείκνυε ότι το Κρεμλίνο θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες εξασθενημένες από τον πόλεμο στο Ιράν – γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει στη Ρωσία μια ευκαιρία να κλιμακώσει τις δράσεις της εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων και των συμμάχων τους στην Ευρώπη.

Την ώρα που οι λεπτομέρειες των συνομιλιών του Ράτκλιφ με τον Ρώσο ομόλογό του παραμένουν μυστικές, πηγή της Washington Post υποστηρίζει πως ο αρχηγός της CIA προειδοποίησε τη Μόσχα να μην κλιμακώσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, τονίζοντας πως μια τέτοια κίνηση θα είχε τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ο Ράτκλιφ φέρεται να είπε στους Ρώσους αξιωματούχους ότι, εάν ο Πούτιν κλιμακώσει σημαντικά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό θα σπρώξει τον Τραμπ προς τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο επικεφαλής της CIA πέταξε στη Μόσχα την Τρίτη, στην πρώτη γνωστή επίσκεψη διευθυντή της CIA εκεί από τα τέλη του 2021, όταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Τζο Μπάιντεν, Γουίλιαμ Τζ. Μπερνς, προσπάθησε να μεταπείσει το Κρεμλίνο για την επικείμενη εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR), επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με τον Ράτκλιφ, λέγοντας ότι δεν υπήρχε «τίποτα το ασυνήθιστο» στις συναντήσεις.

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Το Κρεμλίνο είχε διευκρινίσει νωρίτερα πως ο Ράτκλιφ δεν συνάντησε τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ η CIA και ο Λευκός Οίκος είχαν αρνηθεί να σχολιάσουν το ταξίδι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε την Πέμπτη τις ανησυχίες ότι ο Πούτιν θα διατάξει επίθεση εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στην Ευρώπη. «Δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος προσπέρασε μια ερώτηση σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού του Ράτκλιφ.

Μειωμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ελλείψεις πυρομαχικών

Οι απόρρητες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ο Πούτιν θεωρεί τις ΗΠΑ εξασθενημένες από τον εξάμηνο πόλεμο στο Ιράν ακολουθούν αναφορές για μειωμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των στρατευμάτων και ελλείψεις πυρομαχικών ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης εκστρατείας κατά της Τεχεράνης.

Τα αμερικανικά στρατιωτικά αποθέματα βασικών όπλων έχουν εξαντληθεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Patriot και άλλων πλατφορμών αεράμυνας, καθώς και εξελιγμένων επιθετικών όπλων, όπως οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk και το πυραυλικό σύστημα μικρού βεληνεκούς ATACMS (Army Tactical Missile System), το οποίο ζητά επιτακτικά και η Ουκρανία.

Η Post είχε αναφέρει προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ έχουν χάσει περίπου το ένα τέταρτο των drones Reaper που διαθέτουν, τα οποία κοστίζουν μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα και χρησιμοποιούνται για επιτήρηση και στοχοθέτηση.

Οι ελλείψεις όπλων έχουν σημάνει συναγερμό στους συμμάχους στην Ασία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Ουάσινγκτον να αποτρέψει μια πιθανή αντιπαράθεση με τη Κίνα.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν αρνηθεί δημοσίως ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις πυρομαχικών, ακόμη και ενώ πιέζουν τους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν ταχύτατα την παραγωγή.