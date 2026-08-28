«Θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από τον λιγνίτη», είπε από την Πτολεμαΐδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην επένδυση της Wonderplant στην Πτολεμαΐδα και στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, μετά την απομάκρυνση από τον λιγνίτη.

«Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον λιγνίτη σάς λέει ψέματα. Έχουμε στραφεί στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο. Θα κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση. Πολλά επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται, με πολλές θέσεις εργασίας», τόνισε και πρόσθεσε:

«Θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από τον λιγνίτη. Η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση».