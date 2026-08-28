Τι είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, μετά από ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία στη Βουλή.

«Ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ποια είναι η κυβέρνηση εκείνη, η οποία μπορεί να διαχειριστεί την οποιαδήποτε κρίση, της έχει εμπιστοσύνη και αναγνωρίζει ότι έχει μια κυβέρνηση που ξέρει να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον με σθένος», υπογράμμισε οΓιώργος Γεραπετρίτης, όταν άκουσε στη Βουλή, τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία, να λέει ότι ο ελληνικός λαός ανησυχεί για την κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και ανησυχεί πολύ περισσότερο γιατί η κυβέρνηση δείχνει να μην αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης.

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πάντως ότι ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία. «Ακόμα και με εκείνους που διαφωνούμε θεμελιακά νομικά, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία, για να απομειώνονται οι εντάσεις και να μην παράγονται κρίσεις», είπε και σημείωσε με νόημα ότι θα ήταν αφελές μεν να πιστεύει κάποιος ότι στον διάλογο των δύο χωρών η Τουρκία μπορεί να αποστεί από τις θέσεις που έχει αναπτύξει εδώ και δεκαετίες, όμως η διαφορά είναι πως ενώ οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, σήμερα οι όποιες αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Αλέξανδρος Καζαμίας κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών να απαντήσει τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση για να αποτρέψει την εγκαθίδρυση τουρκικών θαλάσσιων πάρκων γύρω από τα ελληνικά νησιά και πάνω από την υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της 15ης και της 16ης Αυγούστου ότι η Τουρκία προτίθεται να δημιουργήσει δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα γύρω από το Καστελόριζο και το άλλο ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στη Λήμνο, σε διεθνή ύδατα τα οποία περικυκλώνουν τα ελληνικά νησιά και τα οποία επίσης βρίσκονται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. «Με άλλα λόγια, η κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι κρίσιμη εδώ και καιρό. Σας το επισημαίνουμε από τη δική μας πλευρά, τουλάχιστον από τον Μάιο, με κάθε τρόπο. Έχουμε επιπλέον μια εκτίναξη των παραβιάσεων του εναερίου χώρου, το πρώτο μισό του 2026. Και το μόνο που ακούμε το τελευταίο διάστημα, στις απαντήσεις που μας δίνετε, κι εσείς και οι υφυπουργοί σας, είναι ότι θα πρέπει να μην ανησυχούμε.

Μας έχετε πει επιπλέον ότι δεν έχουν καμία υπόσταση οι εξελίξεις αυτές στο διεθνές δίκαιο και μας έχετε πει επιπλέον να κοιμόμαστε ήσυχοι. Και η στάση σας αυτή μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Εκφράσαμε τον προβληματισμό μας αλλά και τη διαφωνία μας, με το γεγονός ότι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεστε την κρισιμότητα την κατάστασης και το γεγονός ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε ένα σημείο καμπής, με απρόβλεπτες συνέπειες. Επίσης δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεστε την κρισιμότητα της κατάστασης έτσι όπως την αισθάνεται ο ελληνικός λαός, ο οποίος ανησυχεί», είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

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Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε αυτό που έχει ήδη καταγραφεί στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ότι δηλαδή τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία η τουρκική κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει, με εσωτερική νομοθεσία, είναι προφανώς αντίθετα στο διεθνές δίκαιο, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν δεσμεύουν την χώρα, αποτελούν δε σαφή παραβίαση και του ενωσιακού κεκτημένου. Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία, για το ζήτημα αυτό, με αναλυτική καταγραφή των λόγων για τους οποίους η θεσμοθέτηση των δύο πάρκων αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. «Από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές, οι θεσμοί γνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας και η Ελλάδα προτίθεται να προβεί και σε περαιτέρω ενέργειες για τα ζητήματα αυτά», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Απαντώντας δε στις αναφορές του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ότι η κυβέρνηση δείχνει να μην έχει επίγνωση της κρισιμότητας της κατάστασης, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο, όχι μόνο βρίσκονται σε καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης, αλλά η ελληνική πολιτεία, για πρώτη φορά είναι ενεργώς δρώσα στη διπλωματία της, με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις να προέρχονται από την Τουρκία. «Δεν παρακολουθούμε, αλλά εμείς ενεργούμε», σημείωσε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Μας φέρατε στη Βουλή να απαντήσουμε για τα F-35 να μας επιστήσετε την προσοχή, F-35 δεν έχουν υπάρξει. Μας φέρατε για τον νόμο τον επικείμενο, σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, δεν έχει έρθει. Μας φέρνετε τώρα, για τα ζητήματα των θαλάσσιων περιβαλλοντικών πάρκων, να σας επισημάνω, θα το έχετε δει, ότι δεν περιλαμβάνουν όρους και περιορισμούς, αλλά είναι συντεταγμένες οι οποίες πράγματι, επειδή βρίσκονται εκτός χωρικών υδάτων και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, βρίσκονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Όμως η ελληνική κυβέρνηση είναι εκεί, είναι παρούσα και κυρίως είναι ενεργητικώς δρώσα. Αναφερθήκατε στην ανησυχία του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ποια είναι η κυβέρνηση εκείνη, η οποία μπορεί να διαχειριστεί την οποιαδήποτε κρίση και αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, σε σχέση με την κατάσταση πριν από μερικά χρόνια».

Στο σημείο αυτό ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον κ. Καζαμία να ανατρέξει στην περίοδο που η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν πρόεδρος της Βουλής και ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, και ποια ήταν η κατάσταση με τις παραβιάσεις, ποια ήταν η κατάσταση σε σχέση με το μεταναστευτικό στο Αιγαίο. «Έχετε εικόνα ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο ανατολικό Αιγαίο; Από το 1,5 εκατομμύριο παράτυπους μετανάστες που είχαμε το 2015 και 2016, σήμερα έχουμε σχεδόν μηδενίσει τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές εξ ανατολών και αντ’ αυτού έχουμε μια κατάσταση με τουριστική κίνηση μεγάλης κλίμακας από την Τουρκία, που ενισχύει την τοπική οικονομία. Οι σκηνές που ο ελληνικός λαός θυμάται, της Μόριας και της Ειδομένης, είναι σκηνές που έχουν παρέλθει γιατί η παρούσα ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει καλά να διαχειρίζεται τα διεθνή και γνωρίζει να αντιμετωπίζει κρίσεις. Και το σημερινό διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν. Γι΄ αυτό ο ελληνικός λαός οφείλει να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και αναγνωρίζει εκείνους που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον με σθένος», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Όταν ήταν η κ. Κωνσταντοπούλου πρόεδρος της Βουλής, δεν υπήρχε το τουρκικο-λυβικό μνημόνιο. Αυτό έγινε επί δικής σας κυβέρνησης. Αυτό μπορεί να είναι παράνομο κατά το διεθνές δίκαιο, αλλά στο πεδίο δημιουργεί ζητήματα. Το γεγονός ότι τα F-35 δεν πουλήθηκαν στην Τουρκία, ότι το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα δεν έχει έρθει, μα είναι καθ’ οδόν κύριε Γεραπετρίτη! Είναι καθ’ οδόν! Δεν είναι στάση αυτή», σχολίασε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Επίσης, η αναφορά του κ. Καζαμία στην παραίτηση του συμβούλου του πρωθυπουργού για τα εξωτερικά θέματα και το χρονικό σημείο της παραίτησης αυτής, δηλαδή λίγο μετά την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων, προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών, δεδομένου κιόλας ότι ο βουλευτής αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που αποδίδουν την παραίτηση στο έλλειμα στρατηγικής της κυβέρνησης όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά που βρίσκονται σε κρίση την ώρα που η κυβέρνηση διατείνεται ότι υπάρχουν ήρεμα νερά και κατάσταση ύφεσης.

«Αναφερθήκατε στην παραίτηση του συμβούλου του πρωθυπουργού. Έχετε δει κάποια δήλωσή του για τον λόγο για τον οποίο παραιτήθηκε; Ήρθατε εδώ να μας πείτε ότι παραιτήθηκε διότι διαβλέπει κρίση και δεν συμφωνεί με τη στρατηγική. Από που το εκλάβατε αυτό; Να μας πείτε. Από που το εκλάβατε; Έρχεστε στη Βουλή και λέτε πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα και αστοιχείωτα, μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων! Αυτή είναι η πραγματικότητα και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω!», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Καθώς ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε και στις στενές σχέσεις που αναπτύσσει η ελληνική κυβέρνηση με το Ισραήλ, αν και παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, στενή σχέση που «προκαλεί», ο υπουργός Εξωτερικών είπε: «Λυπάμαι πάρα πολύ κύριε Καζαμία. Ειλικρινά λυπάμαι. Ήρθατε να μας πείτε να σταματήσουμε τη διεθνή συμμαχία με το Ισραήλ επειδή ενοχλεί την Τουρκία; Αυτό ήρθατε να μας πείτε; Λυπάμαι πάρα πολύ. Η στάση σας είναι ανεύθυνη».

Περαιτέρω, ο υπουργός Εξωτερικών επέμεινε ότι σε σχέση με την πραγματικότητα των παραβιάσεων επί κυβέρνησης Τσίπρα αλλά και πριν από αυτή, σήμερα υπάρχει σαφέστατη ύφεση.

«Η ελληνική κυβέρνηση με την πολιτική της, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει κερδίσει σε όλα τα επίπεδα, στην εξωτερική πολιτική. Διότι σήμερα έχουμε το μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα που είχαμε ποτέ, με στρατηγικές συμμαχίες, με όλους τους μεγάλους γεωπολιτικούς παίκτες», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και τόνισε ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για μια μεγάλη αναβάθμιση του γεωπολιτικού της αποτυπώματος, όταν η ελληνική οικονομία είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και η εθνική άμυνα έχει αναπτύξει τις αμυντικές της δυνατότητες, όπως δεν το είχε πράξει ποτέ.

Σχετικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία. «Ακόμα και με εκείνους που διαφωνούμε θεμελιακά νομικά, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία, για να απομειώνονται οι εντάσεις και να μην παράγονται κρίσεις».

«Μας λέτε, “ναι να έχουμε διάλογο με την Τουρκία αλλά να μην αντιδρά η Τουρκία”. Μα πόσο αφελές είναι αυτό; Θέλετε στην πραγματικότητα να μιλάμε με την Τουρκία και η Τουρκία να αποστεί από τις θέσεις, τις οποίες δεκαετίες έχει αναπτύξει; Η διαφορά είναι η εξής: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.