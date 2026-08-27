Η Πανσέληνος του Αυγούστου θα αλλάξει χρώμα και μαζί με την μερική έκλειψη Σελήνης θα μας χαρίσουν εντυπωσιακές εικόνες στον ουρανό.

Ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με μια εντυπωσιακή και άκρως θεαματική Πανσέληνο που φέτος συμπίπτει με μια μερική έκλειψη Σελήνης. Το καθιερωμένο αυγουστιάτικο φεγγάρι θα πάρει την επιβλητική του θέση στον ουρανό την Παρασκευή 28 Αύγουστου με τους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων να αδημονούν για το εντυπωσιακό διπλό θέαμα που μπορούν να απολαύσουν.

Το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» όπως είναι η ονομασία της αυγουστιάτικης πανσελήνου θα κορυφωθεί στις 00:18 π.μ. Στο μέγιστο της έκλειψης Σελήνης, έως και 96% του σεληνιακού δίσκου θα βρεθεί στη σκιά της Γης, με τη Σελήνη να αποκτά χαρακτηριστική κοκκινωπή απόχρωση. Η αυγουστιάτικη πανσέληνος είναι γνωστή ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» (Sturgeon Moon), ονομασία που συνδέεται με την εποχή κατά την οποία τα συγκεκριμένα μεγάλα ψάρια αλιεύονταν ευκολότερα στις Μεγάλες Λίμνες και τη λίμνη Champlain της Βόρειας Αμερικής.

Το κοκκινωπό φεγγάρι θα αλλάξει χρώμα

Το πορτοκαλοκόκκινο φεγγάρι του Αυγούστου είναι ένα εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο που οφείλεται στη θέση της Σελήνης χαμηλά στον ορίζοντα κατά την ανατολή της. Τότε το φως της διασχίζει μεγαλύτερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται κυρίως τα μπλε μήκη κύματος και να κυριαρχούν οι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις. Η παρουσία σκόνης, υδρατμών ή καπνού μπορεί να κάνει το χρώμα ακόμη πιο έντονο. Η αίσθηση ότι η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη κοντά στον ορίζοντα είναι μια γνωστή οπτική ψευδαίσθηση, γνωστή ως «ψευδαίσθηση της Σελήνης». Το ζεστό χρώμα της και το καλοκαιρινό σκηνικό κάνουν την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυφωτογραφημένες πανσελήνους του χρόνου. Το φεγγάρι θα συναντήσει τη σκιά της Γης και ο ουρανός θα προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα του καλοκαιριού.

Η επιστημονική εξήγηση για την κόκκινη Πανσέληνο του Αυγούστου

Στην ανατολή της Πανσελήνου του Αυγούστου, όταν το φεγγάρι βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, αποκτά μία κόκκινη ή πορτοκαλί απόχρωση, επειδή το φως του περνάει μέσα από μεγαλύτερο πάχος της ατμόσφαιρας της Γης, η οποία διασκορπίζει τα μπλε μήκη κύματος και αφήνει να περάσουν κυρίως τα κόκκινα. Δηλαδή, όταν η Σελήνη ανατέλλει ή δύει, το φως της διανύει μεγαλύτερη απόσταση στην ατμόσφαιρα απ’ ό,τι όταν βρίσκεται ψηλά στον ουρανό. Τα μπλε και ιώδη χρώματα σκορπίζονται προς διάφορες κατευθύνσεις από τα σωματίδια του αέρα ενώ τα κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα, που έχουν μεγαλύτερο μήκος κύματος, διαπερνούν την ατμόσφαιρα χωρίς να χάνονται, φτάνοντας στα μάτια μας.

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Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Η πανσέληνος του Αυγούστου, όπως και οι περισσότερες πανσέληνοι, πήρε το όνομα «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» (Sturgeon Moon) από τους ιθαγενείς της Αμερικής. Το όνομα προέρχεται από τις φυλές Algonquin. Στα τέλη Αυγούστου, το συγκεκριμένο μεγάλο ψάρι των γλυκών υδάτων (από το οποίο βγαίνει το χαβιάρι) ήταν άφθονο και πιανόταν εύκολα στις Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής. Ανάλογα με την περιοχή και την παράδοση, η αυγουστιάτικη πανσέληνος έχει και άλλα ονόματα όπως Φεγγάρι του Πράσινου Καλαμποκιού, Φεγγάρι του Σιταριού / Κριθαριού και Κόκκινο Φεγγάρι.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου συναντά την μερική έκλειψη Σελήνης

Το διπλό ουράνιο φαινόμενο θα εκκινήσει από απόψε καθώς η νύχτα της 27ης προς 28η Αυγούστου καθώς λόγω της μερικής έκλειψης Σελήνης, η σκιά της Γης θα καλύψει περισσότερο από το 96% της Πανσελήνου. Καθώς σχεδόν ολόκληρη η σεληνιακή επιφάνεια θα περάσει μέσα από τη σκοτεινή σκιά της Γης, το φεγγάρι θα αποκτήσει μια εντυπωσιακή κοκκινωπή-πορτοκαλί απόχρωση, θυμίζοντας το γνωστό «Ματωμένο Φεγγάρι». Πρόκειται για μια μερική έκλειψη, όμως το γεγονός ότι σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος θα βρεθεί στη σκιά θα κάνει το θέαμα ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Η έκλειψη ναι μεν θα είναι ορατή και από την Ελλάδα, όμως η παρατήρηση θα είναι περιορισμένη, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα και θα δύσει πριν ολοκληρωθεί το φαινόμενο. Όπως εξηγεί η Δρ. Ελένη Βαρδουλάκη από τα Κέντρα Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών « την Παρασκευή 28/8 έχουμε Πανσέληνο και Μερική Έκλειψη Σελήνης που θα είναι ορατή από την Ελλάδα. Δύο εβδομάδες μετά από μία Έκλειψη Ηλίου, ακολουθεί μια Έκλειψη Σελήνης. Στην Ελλάδα θα δούμε Μερική Έκλειψη με κάλυψη περίπου 86%. Η έκλειψη δε θα ολοκληρωθεί καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα.»

Σύμφωνα με τα αστρονομικά στοιχεία, το μέγεθος της έκλειψης ανέρχεται σε 0,8627, ενώ η συνολική διάρκεια του φαινομένου είναι 2 ώρες, 30 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Στην χώρα μας η έναρξη της παρασκιάς θα σημειωθεί στις 04:23:58, ενώ η έναρξη της μερικής έκλειψης θα πραγματοποιηθεί στις 05:33:54. Το τοπικό μέγιστο, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του φαινομένου που θα μπορέσει να παρατηρηθεί από την Αθήνα, θα σημειωθεί στις 06:50:55. Λίγα μόλις λεπτά αργότερα, στις 06:54:50, η Σελήνη θα δύσει και θα βρεθεί κάτω από τον ορίζοντα. Ως αποτέλεσμα, το τέλος της μερικής έκλειψης δεν θα είναι ορατό από την Αθήνα» Η καλύτερη ευκαιρία για παρατήρηση θα είναι, επομένως, λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί, με τη Σελήνη να βρίσκεται πολύ χαμηλά προς τα δυτικά. Για αυτό χρειάζεται σημείο με όσο το δυνατόν πιο ανεμπόδιστη θέα προς τον δυτικό ορίζοντα. Για την παρατήρηση δεν χρειάζονται ειδικά γυαλιά, όπως στις εκλείψεις Ηλίου.

Παρακολουθήστε LIVE την μερική έκλειψη Σελήνης

{https://www.youtube.com/watch?v=ktP8-OX4Iug}