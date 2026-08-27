Το συγκινητικό μήνυμα της Άννας Κορακάκη.

Την κόρη τους βάφτισαν η Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, με την Ολυμπιονίκη να δημοσιεύει ορισμένες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η αθλήτρια, μέσω μίας ξεχωριστής ανάρτησης που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στην κόρη της, αποκαλύπτοντας παράλληλα το όνομα που της χάρισε.

Η νεοφώτιστη ονομάστηκε Αθηνά και το ζευγάρι φαίνεται να ανυπομονεί για όσα ακολουθούν.

Στο συνοδευτικό κείμενο η Άννα Κορακάκη θέλησε να ευχαριστήσει όσους βοήθησαν στη διοργάνωση του μυστηρίου, ενώ παράλληλα εξέφρασε μερικά από τα συναισθήματά της, γράφοντας μεταξύ άλλων:

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«Αθηνά. Η μέρα που το όνομά σου πήρε τη θέση του ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές, στα χαμόγελα και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Από αυτές τις μέρες που θέλεις να κρατήσεις λίγο παραπάνω… Τις αγκαλιές, το φως, τους δικούς σου ανθρώπους και κάθε μικρή λεπτομέρεια που την έκανε δική σου».

Σε άλλο σημείο, η Ολυμπιονίκης απευθυνόμενη στη μικρή Αθηνά έστειλε το δικό της μήνυμα:

«Κι αν προσευχόμαστε για κάτι για τη ζωή σου είναι να είσαι τετράγερη, να έχεις φως και χαρά στην ψυχή σου, να μοιράζεις αγάπη & αλληλεγγύη, να κάνεις πάντα το καλό και να συναντάς στον δρόμο σου ανθρώπους που θα σε αγαπούν αληθινά. Ανυπομονούμε να σε βλέπουμε να κάνεις όλα τα όμορφα βήματά σου, ένα-ένα, λατρεία μας. Η βάφτισή σου ήταν μόνο η αρχή μιας ζωής γεμάτης δικές σου όμορφες ιστορίες. Κι εμείς θα είμαστε εκεί, να τις βλέπουμε να γράφονται».