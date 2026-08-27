«Μια Γυναίκα», έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Alpha.

Μετά την επιτυχία του «Άγιου έρωτα», η Δανάη Παππά θα μας συγκινήσει με μια δυνατή ιστορία αγάπης και επιβίωσης.

Η σειρά αφηγείται μια ιστορία για τη δύναμη που γεννιέται μέσα από τις απώλειες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μαρίνα, μια νέα γυναίκα που μετά τον τραγικό χαμό του άντρα της, μεγαλώνει μόνη τα δύο μικρά παιδιά της, παλεύοντας καθημερινά να κρατήσει την οικογένειά της όρθια απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

«Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε μια καινούργια σειρά που έχει επίκεντρο τη γυναικεία φύση. Είναι σύγχρονη και βλέπουμε τη γυναίκα σε όλες τις εκφάνσεις της και με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη σύγχρονη κοινωνία. Και είναι πολύ ωραίο ότι βλέπουμε πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα μετά από μια πολύ μεγάλη απώλεια που συμβαίνει στη ζωή της και πώς προσπαθεί να κάνει τα πάντα για τα παιδιά της».

Είναι κάτι καινούργιο για εκείνη όπως λέει, «η σειρά αυτή είναι πολύ διαφορετική από ό,τι έχω κάνει, όπως και ο ρόλος αυτός και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη. Γιατί βλέπουμε ότι, ναι μεν υπάρχουν προβλήματα αλλά όλα αντιμετωπίζονται με αισιοδοξία, ότι υπάρχει ελπίδα».

{https://www.instagram.com/p/DcieBLmgO15/?hl=el}

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Τι σημαίνει γυναίκα για την ίδια; «Για μένα γυναίκα και γυναικεία φύση σημαίνει ο τρόπος να αντιμετωπίζεις τα πράγματα με μια ενσυναίσθηση και η αγάπη και η φροντίδα που μπορείς να δώσεις, δίνοντας κάτι από το χαρακτήρα σου».

Η νέα δραματική σειρά φέρνει στη μικρή οθόνη μια δυνατή ιστορία αγάπης, απώλειας, επιβίωσης και δεύτερων ευκαιριών και υπόσχεται έντονες στιγμές συγκίνησης… γιατί η ίδια η ζωή γράφει τις πιο δυνατές ιστορίες.