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Τέλος οι διακοπές για τον Κρατερό Κατσούλης και τη Μαρία Ηλιάκη. Επιστρέφουν στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ.

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη επιστρέφουν μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς».

Οι δύο παρουσιαστές έχουν ξεκινήσεις τις απαραίτητες προετοιμασίες της επιστροφής τους, ενώ παράλληλα, ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Συγκεκριμένα, ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη επιστρέφουν στην ΕΡΤ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 06:45.

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Το τηλεοπτικό δίδυμο συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στην κρατική τηλεόραση με την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» και το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο έχει ήδη κερδίσου το δικό του κοινό.

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Στο νέο τρέιλερ που ήρθε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τετάρτης, η Μαρία Ηλιάκη εμφανίζεται δίπλα σε μία πισίνα να απολαμβάνει τον ήλιο και το ρόφημά της.

Από την άλλη ο Κρατερός Κατσούλης βρίσκεται για κάμπινγκ στη φύση, ωστόσο ένα τηλεφώνημα… τους χαλάει την ηρεμία καθώς τους ανακοινώνει την επιστροφή τους.

Το χιουμοριστικό τρέιλερ της νέας σεζόν:

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