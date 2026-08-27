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Ένα βήμα από τη League Phase του Europa League βρίσκεται ο ΟΦΗ.

Ραντεβού με την ιστορία δίνει ο ΟΦΗ στο στάδιο «Βασίλι Λέφσκι» της Σόφιας, εκεί που θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο ΟΦΗ επικράτησε με το εμφατικό 3-0 στην πρώτη αναμέτρηση των play off στο Παγκρήτιο Στάδιο και τα τέρματα των Φούντα και Ντίκμαν έχουν δώσει στους Κρητικούς προβάδισμα πρόκρισης.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη φιλοδοξεί να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα μετά την κατάκτηση του Super Cup και τη νίκη επί του Βόλου στην πρεμιέρα της Super League.

Μοναδική απουσία για τον ΟΦΗ στην προσπάθειά του να επανέλθει στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 19 χρόνια είναι ο Λέγια Ισέκα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2.