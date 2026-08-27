Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2026-2027 ξεκινά και επίσημα σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, καθώς εκκινεί η διαδικασία εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΙ αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Οι επιτυχόντες των Πανελληνίων 2026 που εξασφάλισαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια καλούνται να κάνουν το επόμενο βήμα για το ακαδημαϊκό τους μέλλον. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η διαδικασία ηλεκτρικών εγγραφών στα ΑΕΙ αφορά τους επιτυχόντες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις. Να σημειωθεί ότι οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας.

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι εγγραφές

Η ηλεκτρονική διαδικασία των εγγραφών θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αίτησή τους μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης εγγραφής. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του eregister του Υπουργείου Παιδείας, όπου οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν τα βήματα που προβλέπονται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι επιτυχόντες των Πανελληνίων 2026 και πρωτοετείς φοιτητές στα ΑΕΙ για να μπουν στην πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτησή τους χρησιμοποιούν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου που είχαν χρησιμοποιήσει για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει χάσει ή δεν θυμάται τον κωδικό ασφαλείας του, παρέχεται μέσα από την εφαρμογή δυνατότητα ορισμού νέου κωδικού. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων που ζητά το σύστημα, μεταξύ των οποίων ο κωδικός υποψηφίου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλωθεί στο Μηχανογραφικό. Έπειτα από την επιβεβαίωση των στοιχείων και την υποβολή της αίτησης ο φοιτητής εγγράφεται αυτομάτως στο 1ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Τι ισχύει για την ειδική κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Αντίστοιχη ηλεκτρονική διαδικασία ισχύει και για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι εισέρχονται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων. Ως όνομα χρήστη χρησιμοποιείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο, ενώ ως κωδικός ασφαλείας χρησιμοποιείται ο κωδικός που είχε διαμορφωθεί για την πρόσβαση στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νέου κωδικού ασφαλείας, εφόσον ο υποψήφιος τον έχει χάσει ή δεν τον θυμάται.

Σημειωτέον ότι από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου δρομολογείται και υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγραφών.

Διαδικασία αναίρεσης εγγραφής σε περίπτωση λάθους

Οι υποψήφιοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους και να ελέγχουν την αίτηση πριν από την οριστική υποβολή. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, ήτοι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης ήδη υποβληθείσας αίτησης και υποβολής νέας, σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, για τη διαδικασία της αναίρεσης υποβληθείσας αίτησης εγγραφής ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προς κατάργηση αίτησης.