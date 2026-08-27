Ούτε λέξη για τις γυναικοκτονίες!

Στο χαρτοφυλάκιο της υφυπουργού κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας Έλενας Ράπτη περιλαμβάνονται τα θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, βάσει αντικειμένου και μόνο, οι γυναικοκτονίες θα έπρεπε να την κινητοποιούν. Αλλά όχι. Μπορεί η μία τραγωδία να διαδεχθεί την άλλη, από τη Νέα Σμύρνη μέχρι τη Ροδόπη, όμως η αρμόδια υφυπουργός δεν χάνει ενέργεια σε αυτό το πεδίο.

Κάτι ανάλογο ισχύει για τη ΓΓ Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Πατσογιάννη την οποία ούτε ακούμε ούτε βλέπουμε όταν η έμφυλη βία γίνεται πρώτο θέμα.

Καλό τους φθινόπωρο!

Β.Σκ.