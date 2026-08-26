«Πού βασίζετε την πολιτική σας απέναντι στις γυναικοκτονίες; Γιατί είναι τόσο περιορισμένη η προστασία των παιδιών από την κακοποίηση και τη σεξουαλική κακοποίηση στη χώρα μας;» ρωτάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει στη Βουλή το ζήτημα της ποινικοποίησης της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς κακουργήματος μετά και τη νέα γυναικοκτονία που διαπράχθηκε πριν λίγες ημέρες στη Νέα Σμύρνη.

Πρόκειται για ένα θέμα που η Πλεύση Ελευθερίας έχει σηκώσει ψηλά από την πρώτη στιγμή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες παρεμβάσεις και δημόσιες δράσεις, αλλά και να έχει καταθέσει περισσότερες από 70 επίκαιρες ερωτήσεις για το θέμα αυτό στον Πρωθυπουργό. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί επιμένει να αρνείται την ποινικοποίηση της Γυναικοκτονίας στην Ελλάδα και εάν θεωρεί ότι οι χώρες που προέβησαν σε ανάλογη ποινικοποίηση, όπως η Κύπρος, έκαναν λάθος.

Ταυτόχρονα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανοίγει διάπλατα, με την ίδια επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, το ζήτημα της προστασίας των παιδιών από την κακοποίηση και τη σεξουαλική βία, κάνοντας αναφορά στο σκάνδαλο Επστάιν, τη λίστα Μίχου και τη συγκάλυψη της δράσης παιδοβιαστών που δρουν σε διεθνές επίπεδο.

Αναλυτικά η Επίκαιρη Ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ, ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη,

Μετά από τη νέα Γυναικοκτονία που διαπράχθηκε χθες, άλλη μία γυναικοκτονία που προστίθεται στις αμέτρητες γυναικοκτονίες που έχουν διαπραχθεί επί των ημερών σας, ενώ εσείς αρνείσθε πεισματικά την ποινικοποίηση των Γυναικοκτονιών ως αυτοτελούς κακουργήματος, αλλά και αρνείσθε πεισματικά να προσέλθετε στη Βουλή για να απαντήσετε στις δεκάδες επίκαιρες ερωτήσεις που σας έχω υποβάλει για το θέμα κατά τα τελευταία 3 χρόνια,

Μετά επίσης και από σειρά ανησυχητικών κρουσμάτων και δημοσιευμάτων που αφορούν την προστασία ευάλωτων ανθρώπων και παιδιών, ιδιαιτέρως δε της καταγεγραμμένης πλημμελούς προστασίας των παιδιών από την κακοποίηση και την σεξουαλική βία,

ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1. Θεωρείτε «κανονικότητα» τη συστηματική και τόσο εκτεταμένη κακοποίηση γυναικών, την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες; Θεωρείτε ότι έχετε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι σας για την πρόληψή τους και την προστασία των θυμάτων; Θεωρείτε ότι τα άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη που ποινικοποίησαν αυτοτελώς την Γυναικοκτονία, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, έκαναν λάθος και η δική σας πολιτική είναι σωστή; Πού βασίζετε την πολιτική αυτή;

2. Για ποιο λόγο είναι τόσο περιορισμένη η προστασία των παιδιών από την κακοποίηση και την σεξουαλική κακοποίηση στη χώρα μας; Με το σκάνδαλο Επστάιν να συγκλονίζει τον πλανήτη και την λίστα Μίχου να προκαλεί τεράστια ερωτηματικά ως προς τη συγκάλυψη, ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει για την πλήρη διαλεύκανση υποθέσεων βίας και σεξουαλικής κακοποίησης με θύματα παιδιά και για την πάταξη των κυκλωμάτων παιδοβιαστών που αποδεδειγμένα δρουν σε διεθνές επίπεδο, θάλποντας δυστυχώς και υψηλόβαθμα πρόσωπα του διεθνούς στερεώματος;

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2026

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας

Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών».