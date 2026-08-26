«Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!», τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη νομοθετική ρύθμιση που έβαλε τέλος σε μια εκκρεμότητα που ταλαιπωρούσε για τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

«Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.

Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά», συνεχίζει ο πρωθυπουργός και καταλήγει: «Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!»

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/pfbid0DmHcbJohJ4QmJH4g14bVAU8Hd5oBLhHvt9RtTkYYt9JoSx9z9twmsQfEbHC6j8AEl}