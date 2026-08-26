Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ενδυνάμωση μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, της κινητικότητας και της αυτονομίας όσο περνούν τα χρόνια.

Για πολλά χρόνια, η προπόνηση δύναμης συνδέθηκε κυρίως με την εικόνα του σώματος, τους καλοσχηματισμένους μύες και την προσπάθεια για μια πιο αθλητική εμφάνιση. Μετά τα 40, όμως, η αξία της αποκτά μια πολύ διαφορετική διάσταση.

Όπως επισημαίνουν γυμναστές και ειδικοί στην άσκηση, η προπόνηση με αντιστάσεις δεν αφορά πλέον μόνο το πώς δείχνει το σώμα στον καθρέφτη, αλλά και το πώς λειτουργεί στην καθημερινότητα. Η διατήρηση της δύναμης και της μυϊκής μάζας μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να παραμένει δραστήριο και ανεξάρτητο για περισσότερα χρόνια.

Η μυϊκή μάζα αρχίζει να γίνεται πιο σημαντική

Με την πάροδο της ηλικίας, το σώμα παρουσιάζει σταδιακές αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τη μυϊκή μάζα, τη δύναμη και την κινητικότητα. Η διαδικασία είναι συνήθως αργή και δεν γίνεται αντιληπτή από τη μία ημέρα στην άλλη.

Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων μπορεί να γίνει πιο δύσκολο το ανέβασμα μιας σκάλας, το σήκωμα ενός αντικειμένου από το πάτωμα ή η μεταφορά των καθημερινών αγορών.

Η προπόνηση δύναμης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό «εργαλείο» για τη διατήρηση της λειτουργικότητας του σώματος. Ο μυϊκός ιστός συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στη ρύθμιση της γλυκόζης και στη διατήρηση της σωματικής σταθερότητας, ενώ η ενδυνάμωση μπορεί να υποστηρίξει τη σωστή στάση και την καλύτερη λειτουργία του σώματος.

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Περισσότερη δύναμη σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της προπόνησης δύναμης μετά τα 40 δεν είναι απαραίτητα ο καθρέφτης, αλλά η καθημερινότητα.

Η δυνατότητα να σηκώνεται κάποιος εύκολα από το πάτωμα, να κουβαλά τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ, να ανεβαίνει σκάλες ή να ανταποκρίνεται καλύτερα σε απρόσμενες κινήσεις, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σωματικής ανεξαρτησίας.

Παράλληλα, η ενδυνάμωση μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της άλιπης μυϊκής μάζας, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν ο στόχος είναι η απώλεια λίπους και όχι απλώς η μείωση του αριθμού στη ζυγαριά.

Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

Η σημασία της μυϊκής ενδυνάμωσης δεν περιορίζεται στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine το 2022 και εξέτασε δεδομένα από πολλές μελέτες, έδειξε ότι ακόμη και 30 έως 60 λεπτά δραστηριοτήτων μυϊκής ενδυνάμωσης την εβδομάδα συσχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκίνου.

Τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν ότι περισσότερη άσκηση δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη. Δείχνουν, όμως, ότι ακόμη και σχετικά μικρή ποσότητα συστηματικής ενδυνάμωσης μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος ενός συνολικά δραστήριου τρόπου ζωής.

Όχι μόνο αερόβια άσκηση

Πολλοί άνθρωποι που θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση μετά τα 40 επικεντρώνονται κυρίως στο περπάτημα, το τρέξιμο ή άλλες μορφές αερόβιας άσκησης, σε συνδυασμό με περιορισμό των θερμίδων.

Η αερόβια άσκηση παραμένει σημαντική, όμως η απώλεια βάρους δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αερόβια δραστηριότητα με προπόνηση δύναμης μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στη διατήρηση ενός δυνατού και λειτουργικού σώματος.

Δύο ή τρεις προπονήσεις την εβδομάδα

Η προπόνηση δύναμης δεν απαιτεί απαραίτητα πολλές ώρες στο γυμναστήριο ούτε μεγάλα βάρη από την πρώτη ημέρα. Για πολλούς ανθρώπους, δύο ή τρεις οργανωμένες προπονήσεις την εβδομάδα μπορούν να αποτελέσουν μια ρεαλιστική βάση, με το πρόγραμμα να προσαρμόζεται στην ηλικία, το επίπεδο φυσικής κατάστασης και τυχόν προβλήματα υγείας ή τραυματισμούς.

Το σημαντικό είναι η σταδιακή πρόοδος και η σωστή τεχνική, ιδιαίτερα για όσους ξεκινούν τώρα.

Μετά τα 40, λοιπόν, η προπόνηση δύναμης δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη τρόπος για να «κάψουμε θερμίδες» ή να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Είναι μια επένδυση στη δύναμη, την κινητικότητα και τη λειτουργικότητα του σώματος.

Ο στόχος δεν είναι να μοιάζουμε νεότεροι, αλλά να παραμένουμε όσο το δυνατόν πιο δυνατοί, δραστήριοι και ανεξάρτητοι καθώς μεγαλώνουμε.