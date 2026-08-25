Ο υπουργός αναφέρθηκε στους ελέγχους για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αποκαλύπτοντας ότι μέσα σε μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν στην Αττική συνολικά 26.000 αλκοτέστ.

Για το πακέτο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την αρμοδιότητά του, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στους ελέγχους για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αποκαλύπτοντας ότι μέσα σε μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν στην Αττική συνολικά 26.000 αλκοτέστ.

Όπως είπε, πρόκειται για περίπου 4.000 ελέγχους την ημέρα, γεγονός που, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε, αποτυπώνει την ένταση των ελέγχων της Τροχαίας.

Τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση της νέας ταυτότητας.

«Υπάρχουν ραντεβού, ναι. Και άμα κάπου υπάρχουν ραντεβού μετά από έναν μήνα ή δύο μήνες και λοιπά, που δεν υπάρχουν πια αυτά, μπορεί κανείς να αναζητήσει σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας, να πάρει ραντεβού πολύ γρήγορα».

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Ο υπουργός τόνισε παράλληλα ότι οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν πλέον, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους.

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Τα μέτρα της ΔΕΘ

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το πακέτο μέτρων που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη αποτελεί τη βασική προϋπόθεση πάνω στην οποία θα στηριχθούν οι όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις.

«τα μέτρα σε κάθε περίπτωση, που όποια ανακοινωθούν, θα έχουν ως προϋπόθεση και ως βάση την ανάπτυξη. Ότι η χώρα, δηλαδή, θα συνεχίσει».

Και πρόσθεσε «Η προϋπόθεση, η βασική, είναι η ανάπτυξη. Και αυτό είναι η υγεία της οικονομίας. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τη στήριξη».

Οι φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρονται στον Ασπρόπυργο

Ερωτηθείς για το σχέδιο μεταφοράς των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ότι η μεταφορά θα γίνει, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

«Θα φύγουν, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη, δυστυχώς, η διαδικασίες κινούνται πολύ αργά. Αυτή η υπόθεση τώρα έχει 4 χρόνια περίπου. Κάπου τώρα είναι να τελικά να αξιολογηθούν οι προσφορές και να ξεκινήσει η σύμβαση και το έργο. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες στον Ασπρόπυργο, θα λειτουργούν».

«Πρωτοφανής» δράση του ελληνικού FBI

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε, τέλος, στη λειτουργία του ελληνικού FBI, δηλαδή της υπηρεσίας οργανωμένου εγκλήματος, κάνοντας λόγο για σημαντικές επιτυχίες κατά την τελευταία διετία.

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI -η υπηρεσία οργανωμένου εγκλήματος-, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Δηλαδή, απάτες.

Θέλω να σας πω ότι υπάρχει τώρα, στο FBI, το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του. Και κάθε βράδυ είναι έξω. Και κάθε βράδυ, όχι απλώς είναι έξω. είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σημαντικές επιτυχίες του».

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δράση του τμήματος εκβιαστών, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση του προσωπικού έχει οδηγήσει σε αυξημένη επιχειρησιακή παρουσία και σημαντικές επιτυχίες στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.