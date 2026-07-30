Συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ κατηγορούν τον Χρυσοχοΐδη οτι «έχει απογυμνώσει τις περιφερειακές διευθύνσεις με δόλο και έχει νέο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στην αστυνομία».

Μία νέα κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε συνδικαλιστές και την ΕΛΑΣ με αφορμή δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή για τις ελλείψεις αστυνόμευσης στη Θεσσαλονίκη.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θόδωρου Τσαϊρίδη, στην εκπομπή του Open το μεσημέρι της Πέμπτης προκάλεσαν την αντίδραση της επίσημης διοίκησης που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Ο κ Τσαϊρίδης, μιλώντας στην εκπομπή έκανε λόγω για σοβαρές ελλείψεις στην αστυνόμευση των πολιτών ενώ ανέφερε ότι πολλοί συνάδελφοί του απασχολούνται σε θέσεις που δεν συμβάλλουν στην προστασία των πολιτών. «Κάνουν τους κώνους έξω από κτίρια» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης ενώ σε άλλο σημείο της συζήτησης τόνισε ότι «Πάνω από 30 ομάδες ΟΠΚΕ φυλάνε «στόχους» αντί να περιπολούν για την ασφάλεια των πολιτών».

Στην ίδια εκπομπή κατηγόρησαν τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι έχει απογυμνώσει τις περιφερειακές διευθύνσεις με δόλο, και έχει νέο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στην αστυνομία.

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Η απάντηση της αστυνομίας

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση της αστυνομίας οποία εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας στις καταγγελίες.

«Σχετικά με δηλώσεις σε σημερινή απογευματινή τηλεοπτική εκπομπή, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Η ασφάλεια των πολιτών δεν αξιολογείται με εντυπώσεις ούτε με γενικές τοποθετήσεις. Αξιολογείται με αντικειμενικά στοιχεία, μετρήσιμα αποτελέσματα και την καθημερινή επιχειρησιακή δράση της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν σαφή βελτίωση στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας και επιβεβαιώνουν ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποδίδει.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό:

- οι κλοπές – διαρρήξεις μειώθηκαν κατά 5,17%,

- οι μικροκλοπές σε δημόσιους χώρους κατά 27,95%,

- οι κλοπές οχημάτων κατά 6,45%,

- οι ληστείες συνολικά κατά 6,47%,

- οι ληστείες σε δημόσιους χώρους κατά 14,70% και

- οι ληστείες σε οικίες κατά 50%. Παράλληλα, σε βάθος πενταετίας καταγράφεται μείωση των κλοπών κατά 54,32%, ενώ οι εξιχνιάσεις παρουσιάζουν συνεχή αύξηση».

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει στην ανακοίνωσή της πως «τα στοιχεία αυτά δεν προέκυψαν τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής χαρτογράφησης της εγκληματικότητας, της ενίσχυσης της εμφανoύς αστυνομικής παρουσίας, της καθημερινής επιχειρησιακής δραστηριότητας, της άμεσης ανταπόκρισης στα περιστατικά και της ορθολογικής αξιοποίησης του διαθέσιμου προσωπικού, με έμφαση στην πρόληψη και στις περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παραβατικότητα. Η Ελληνική Αστυνομία αναγνωρίζει ότι πάντοτε υπάρχουν επιχειρησιακές προκλήσεις και αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα σε μια μεγάλη μητροπολιτική περιοχή όπως η Θεσσαλονίκη. Για τον λόγο αυτό ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αξιολογείται και προσαρμόζεται καθημερινά, με μοναδικό γνώμονα την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών.

»Η δημόσια συζήτηση είναι θεμιτή όταν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, όμως, καταδεικνύουν ότι η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει μετρήσιμη βελτίωση στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας, γεγονός που αποτελεί το ασφαλέστερο κριτήριο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της αστυνόμευσης».