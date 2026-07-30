«Απαιτείται μία στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος για τα ελληνοτουρκικά με ταυτόχρονη προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» τονίζει η ΕΛΑΣ.

«Τα νέα περιστατικά παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά drones, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης υπέρπτησης στο Φαρμακονήσι, ενώ μάλιστα ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούσε επίσκεψη στην περιοχή, αποτελούν απαράδεκτες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία και συνιστούν επικίνδυνες προκλήσεις» σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Στην ανακοίνωσή της τονίζει επίσης ότι «η κυβέρνηση οφείλει να προβεί στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει στην τουρκική πλευρά ότι ο δρόμος της κλιμάκωσης και των προκλήσεων υπονομεύει τόσο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο και την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή» και υποστηρίζει: «Η ΕΛ.Α.Σ. έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τον Πρωθυπουργό για την λανθασμένη στρατηγική του να μην δεσμεύσει την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, γεγονός που επιτρέπει στην Άγκυρα να επικαλείται την ύφεση όποτε την συμφέρει για να επανέλθει στην προκλητικότητα αμέσως μετά, όπως βλέπουμε τώρα.

Απαιτείται μία στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος για τα ελληνοτουρκικά με ταυτόχρονη προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και αξιοποίηση των συμμαχιών μας και των ευρωτουρκικών σχέσεων. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία αρκείται μόνο στην εργαλειοποίηση κρίσιμων εθνικών θεμάτων για να αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη».