Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά την άμεση απόσυρση του βιβλίου και την αντικατάστασή του από νέο εγχειρίδιο, με περιεχόμενο που να συνάδει με τις αρχές της έμφυλης ισότητας και της δημοκρατίας.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο σχολικό βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου που επιλέχθηκε μέσω της διαδικασίας του πολλαπλού βιβλίου, με τον Τομέα Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ. να ζητά την άμεση απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενό του αναπαράγει ξεπερασμένες αντιλήψεις και έμφυλα στερεότυπα.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τομέας Παιδείας χαρακτηρίζει το επίμαχο σχολικό βιβλίο «βαθιά οπισθοδρομικό και προβληματικό», ενώ υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ενός και μοναδικού διαθέσιμου βιβλίου για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου.

Όπως σημειώνεται «άλλο ένα πλήγμα στην πολυδιαφημισμένη μεταρρύθμιση του πολλαπλού βιβλίου, το οποίο εκτός του ότι δεν είναι πολλαπλό, καθώς υπάρχει χαμηλή αναλογία επιλογών (ΜΟ 1,24 βιβλία ανά μάθημα) αποδεικνύεται και βαθιά οπισθοδρομικό και προβληματικό. Το μοναδικό προσφερόμενο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου δεν διστάζει να αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα και να παρέχει αναχρονιστικές σεξιστικές συμβουλές. Κατηγοριοποιεί κορίτσια και αγόρια με βάση τη φυσική δύναμη και μετατοπίζει την ευθύνη στο θύμα, καθώς «πρέπει να θυμούνται ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και οι γυναίκες να αποφεύγουν τις κακοτοπιές».

Σύμφωνα με τις αντιδράσεις, το βιβλίο περιλαμβάνει αναφορές που παρουσιάζουν διαφορετικούς ρόλους για άνδρες και γυναίκες, με βάση παραδοσιακές αντιλήψεις για την κοινωνική θέση και τις ευθύνες των δύο φύλων. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται επίσης η άποψη ότι το εγχειρίδιο δεν αντανακλά επαρκώς τις σύγχρονες κοινωνικές πραγματικότητες και τις διαφορετικές μορφές οικογένειας που υπάρχουν σήμερα.

Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην απόσυρση του βιβλίου, στην επανεξέταση της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισής του, καθώς και στην αντικατάστασή του με νέο εκπαιδευτικό υλικό που θα ανταποκρίνεται στις αρχές της ισότητας των φύλων, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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Όπως τονίζεται από πλευράς ΕΛ.Α.Σ. «Το Υπουργείο Παιδείας κωφεύει και δεν απαντά σε πλήθος δημοσιευμάτων και ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας συστηματικής και επαναλαμβανόμενης εκφοράς σεξιστικού λόγου από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Κοινοβουλίου.»