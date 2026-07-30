Σε συνεργασία με τον οίκο μόδας Giorgio Armani.

Η ζωή και η καριέρα του Τζιόρτζιο Αρμάνι γίνονται τηλεοπτική σειρά από την ιταλική εταιρεία Lux Vide, σε συνεργασία με τον οίκο μόδας που ίδρυσε ο εμβληματικός σχεδιαστής.

Σύμφωνα με το Variety, η -ατιτλοφόρητη μέχρι στιγμής, βιογραφική σειρά για τον Αρμάνι, θα είναι προσαρμοσμένη για τη διεθνή αγορά, με σκηνοθέτη τον τουρκικής καταγωγής Φερζάν Οζπετέκ, ο οποίος ζει στην Ιταλία και είναι γνωστός για το ότι συνδυάζει το καλλιτεχνικό βάθος με την εμπορική επιτυχία.



Ο Οζπετέκ, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Αρμάνι, σημείωσε πρόσφατα παγκόσμια επιτυχία με την ταινία «Diamonds» του 2025. Επίσης, η τηλεοπτική εμπειρία του Οζπετέκ περιλαμβάνει την πρώτη ιταλική πρωτότυπη σειρά του Disney+ «The Ignorant Angels» του 2022, ένα ρομαντικό δράμα που αποτελεί spin-off της επιτυχίας του «Ignorant Fairies».

«Γνώριζα τον Τζιόρτζιο, τον θαύμαζα και περνούσα χρόνο μαζί του για πολλά χρόνια, τόσο σε επίσημες εκδηλώσεις όσο και σε πιο ιδιωτικά πλαίσια», δήλωσε ο Οζπετέκ στο Variety. «Μιλούσαμε για τον κινηματογράφο, για τον οποίο έδειχνε ιδιαίτερο πάθος και στον οποίο ήταν ειδήμων. Αλλά και για την τέχνη, τα κοστούμια, την αρχιτεκτονική και, θα έλεγα, για την ίδια τη ζωή. Μπορούσα να διακρίνω μέσα του έναν οραματιστή και έναν λαμπρό καλλιτέχνη. Αλλά και έναν προσγειωμένο και πολύ αποφασιστικό άνθρωπο».

Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε: «Η ευκαιρία να αφηγηθώ την ιστορία του αποτελεί ταυτόχρονα μια συναρπαστική τιμή και μια πρόκληση που περιλαμβάνει την αποτύπωση των πολλών πτυχών μιας τόσο πολύπλοκης, πρωτότυπης και γοητευτικής προσωπικότητας».



Ο Οζπετέκ γράφει το σενάριο της σειράς «Armani» σε συνεργασία με τον επικεφαλής σεναριογράφο της Lux Vide, Φραντσέσκο Αρλάντς, στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται σειρές όπως το ιατρικό δράμα «Doc». Η πλοκή και η δομή της σειράς παραμένουν -για την ώρα- μυστικές.

Ο οίκος μόδας Giorgio Armani θα υποστηρίξει την παραγωγή της σειράς, παρέχοντας πρόσβαση στα «αρχεία, τις δημιουργίες και τους εμβληματικούς χώρους του, προσφέροντας μια απαράμιλλη ματιά στον κόσμο και την κληρονομιά μιας από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της μόδας».



Εκτός από θρύλος της πασαρέλας, ο Αρμάνι είχε στένη σχέση με το Χόλιγουντ και είδε τα ρούχα του να εμφανίζονται σε περισσότερες από 200 ταινίες στον κινηματογράφο.



Ο Αρμάνι «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών.