Ελεύθεροι ο δήμαρχος και οι κατηγορούμενοι για τη φωτιά στην Πάρο - Τι ανέφεραν στις προανακριτικές τους απολογίες.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις προανακριτικές τους απολογίες ο δήμαρχος Πάρου και οι τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην περιοχή Καμπί της Πάρου στις 28 Ιουλίου και επεκτάθηκε, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο επόπτης του ιδιώτη εργολάβου που έχει αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων και ένας υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, βρέθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής στη Σύρο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων απορριμμάτων στον χώρο του ΧΥΤΑ, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρξαν παραλείψεις που συνέβαλαν στην εκδήλωση και εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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Ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση πυρκαγιάς από ενδεχόμενο δόλο, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν είχε ευθύνη για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του, αρμόδιος για τη λειτουργία και τα μέτρα ασφαλείας του χώρου ήταν ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου και ο ιδιώτης ανάδοχος που είχε αναλάβει τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Παράλληλα, ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι ο Δήμος έστελνε προσωρινά ανακυκλώσιμα υλικά στον ΧΥΤΑ, μετά το κλείσιμο του Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), μέχρι να υπάρξει νέα λύση για τη διαχείρισή τους.

Από την πλευρά του, ο επόπτης της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων υποστήριξε ότι η φωτιά δεν ξεκίνησε από χώρο ευθύνης της εταιρείας, αλλά από σημείο όπου είχαν τοποθετηθεί υλικά από τον Δήμο Πάρου. Όπως ανέφερε, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα ογκώδη αντικείμενα είχαν τοποθετηθεί σε χώρο εκτός της ευθύνης της εταιρείας και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορήθηκε για την εναπόθεση υλικών στον χώρο υποστήριξε ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών της υπηρεσίας του και ότι δεν είχε αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο πριν την εκδήλωση της φωτιάς.