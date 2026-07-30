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«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα δικά της συλλυπητήρια έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που σκοτώθηκαν στις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

Παράλληλα, τόνισε πως η ΕΕ ετοιμάζει επιπλέον στήριξη, όπως ακριβώς η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας.

«Τα βαθύτερά μου συλλυπητήριά στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό για την απώλεια τριών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

{https://x.com/vonderleyen/status/2082830797996741096}

Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας.

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Η ΕΕ ετοιμάζει επιπλέον στήριξη, όπως ακριβώς η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας όταν το χρειάζονταν περισσότερο» υποστήριξε στην ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X (πρώην Twitter).