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Σπαραγμός στην κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη.

Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία ήταν το φέρετρο του πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έπεσε νεκρός παλεύοντας με τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η κηδεία του 25χρονου πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, στον τόπο καταγωγής του, τον Φουρφουρά Αμαρίου.

Πλήθος συγγενών, φίλων, συναδέλφων, κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, για να πουν το «στερνό» αντίο στο άτυχο παλικάρι.

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Ο Παντελής Διαμαντάκης ήταν γιος ιερέα.

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