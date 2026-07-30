Φωτιά τώρα στη Στεφάνη Βοιωτίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας στη Βοιωτία.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 51 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 14 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082775655473713477}

Τα νεότερα για την φωτιά στην Τανάγρα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα 30 Ιουλίου περίπου στις 13:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Τανάγρας.Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.