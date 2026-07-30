Από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού - Ήχησε «112» για εκκένωση προς Μπατσί.

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη της Άνδρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας τις προσπάθειες για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν ώστε να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στις Κυκλάδες δυσχεραίνουν το έργο της κατασβεσης.

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Πηγή: Violet Chazapi

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082793054423883889}

Ήχησε «112» για εκκένωση προς Μπατσί

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στη θέση Παλαιόπολη της Άνδρου, με τις Αρχές να προχωρούν στην αποστολή μηνύματος από το 112 για εκκένωση καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Παλαιόπολη να απομακρυνθούν άμεσα προς το Μπατσί, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

{https://x.com/112Greece/status/2082793792977949053}