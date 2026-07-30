«Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε πως στόχος ήταν η Πολωνία», δήλωσε ο Τουσκ.

Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος ήταν όπως όλα δείχνουν το αντικείμενο που έπεσε στην ανατολική Πολωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για άλλη μία απαράδεκτη παραβίαση του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νωρίτερα, οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν κρατήρα με διάμετρο δέκα μέτρα και διασκορπισμένα θραύσματα σε χωράφι, έπειτα από αναφορές για έκρηξη κοντά στο χωριό Ταρνάβα- Κολόνια, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία. Πρόκειται για άλλη μία παραβίαση του εναέριου χώρου κρατών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας και των χωρών της Βαλτικής, κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

«Όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο ⁠Kh-101, αλλά θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ. «Δεν υπήρξε άμεση απειλή, επειδή ο πύραυλος έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή. Ήμασταν έτοιμοι να τον καταρρίψουμε εάν συνέχιζε την πορεία του», συμπλήρωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Ο Τουσκ, που επισκέφθηκε το σημείο όπου έπεσε ο πύραυλος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε πως στόχος ήταν η Πολωνία». Κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με 74 πυραύλους και 284 drones εναντίον της Ουκρανίας, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως το Λβιβ, που συνορεύει με την Πολωνία. Οχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις.

Φον ντερ Λάιεν: Άλλη μία απαράδεκτη παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ

Η είδηση της πτώσης του ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

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Πρόκειται για «άλλη μία απαράδεκτη παραβίαση» του εναέριου χώρου της ΕΕ, τόνισε σε ανάρτηση. «Για να μπει ένα τέλος σε αυτό, βοηθάμε την Ουκρανία να νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο με όποιο τρόπο μπορούμε. Και οικοδομούμε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφαλείας στην ξηρά, στην θάλασσα και στον αέρα», υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

{https://x.com/vonderleyen/status/2082786944661029132}

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας αν αναδεικνύει για ακόμα μια φορά «ότι η επιθετικότητα της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. «Ενισχύουμε την υποστήριξή μας για την ενδυνάμωση της αεράμυνας της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων με αντιπυραυλικές και αντι-drone δυνατότητες. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα», συμπλήρωσε σε ανάρτηση.

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