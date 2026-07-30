Με νέες σεζόν επιστρέφουν οι σειρές «The Chelsea Detective» και «Ludwig», ενώ έρχεται και το κλασικό «Star Trek: The Original Series» του 1966.

Η COSMOTE TV υποδέχεται τον Αύγουστο με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές πρεμιέρες, μεγάλες κινηματογραφικές αφίξεις και ξεχωριστά ντοκιμαντέρ για τις καλοκαιρινές βραδιές. Από τις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζουν η 3η σεζόν της σειράς δράσης «Lioness» με τις Ζόε Σαλντάνα και Νικόλ Κίντμαν και τον Μόργκαν Φρίμαν, καθώς και η νέα ταινία του δημοφιλούς franchise τρόμου «Scream 7» με την Κόρτνεϊ Κοξ. Το πρόγραμμα των σειρών συμπληρώνουν οι νέοι κύκλοι των «The Chelsea Detective» και «Ludwig», καθώς και το κλασικό «Star Trek: The Original Series» του 1966. Στις κινηματογραφικές αφίξεις, ξεχωρίζουν, επίσης, το θρίλερ «Καμία Άλλη Επιλογή» και η οικογενειακή ταινία «Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου», ενώ οι φίλοι των ντοκιμαντέρ θα απολαύσουν σπάνιο υλικό για τη ζωή του Μπίλι Άιντολ και μια ξεχωριστή συνάντηση της Τζούντι Ντεντς με τον Κένεθ Μπράνα.

Οι σειρές του Αυγούστου

Η 3η σεζόν της καταιγιστικής σειράς δράσης «Lioness» με δημιουργό τον Τέιλορ Σέρινταν (Δευτέρα 3/8, 22:00, COSMOTE SERIES, 24 ώρες μετά την Αμερική) επιστρέφει με την Joe (Ζόε Σαλντάνα) να αναλαμβάνει την πιο επικίνδυνη μυστική αποστολή της καριέρας της, καθώς κρυφά δίκτυα, ξένοι πράκτορες και προσωπικές προδοσίες αποκαλύπτονται. Μια μέρα μετά (Τρίτη 4/8, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), οι αστυνομικοί ντετέκτιβ Μαξ Άρνολντ και Λέιλα Γουόλς επιστρέφουν στην 4η σεζόν του «The Chelsea Detective» για να εξιχνιάσουν τέσσερις νέες απαιτητικές υποθέσεις εγκλημάτων, που εκτυλίσσονται πίσω από τις πολυτελείς βιτρίνες και την ήρεμη καθημερινότητα του αριστοκρατικού Τσέλσι.

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Τον ίδιο μήνα έρχεται και η 2η σεζόν της σειράς μυστηρίου «Ludwig» (Παρασκευή 21/8, 22:00, COSMOTE SERIES, 24 ώρες μετά την Αγγλία), στην οποία ο Τζον Τέιλορ καλείται να λύσει νέους άλυτους γρίφους για την αστυνομία του Κέιμπριτζ, ενώ παράλληλα αναζητά στοιχεία για την εξαφάνιση του δίδυμου αδελφού του, Τζέιμς. Οι λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας θα έχουν στη διάθεσή τους και τους 3 κύκλους του θρυλικού «Star Trek: The Original Series» (Πέμπτη 6/8, 20:00, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, με όλα τα επεισόδια της σειράς). Η κλασική σειρά του 1966 ακολουθεί το πλήρωμα του USS Enterprise με επικεφαλής τον κυβερνήτη Τζέιμς Τ. Κερκ σε μια πενταετή αποστολή εξερεύνησης του διαστήματος.

Οι κινηματογραφικές αφίξεις του μήνα

Ο Αύγουστος φέρνει την ταινία τρόμου «Scream 7» (Κυριακή 30/8, 21:00, COSMOTE CINEMA 1) με τη Νιβ Κάμπελ να επιστρέφει ως Σίντνεϊ Πρέσκοτ για να προστατεύσει την κόρη της από έναν νέο Ghostface. Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας, θα προβληθούν 4 προηγούμενες ταινίες του δημοφιλούς franchise τρόμου στο COSMOTE CINEMA 1 από την Τετάρτη 26 Αυγούστου, καθημερινά στις 21:00.

Στις κινηματογραφικές αφίξεις ξεχωρίζει επίσης, το θρίλερ «Καμία Άλλη Επιλογή» (Κυριακή 16/8, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), το οποίο αποτελεί διασκευή της ταινίας του Κώστα Γαβρά, το «Τσεκούρι», και ακολουθεί έναν απελπισμένο οικογενειάρχη που απολύεται από τη δουλειά του και αποφασίζει να εξοντώσει κάθε ανταγωνιστή για να εξασφαλίσει μια νέα θέση εργασίας. Στην ατζέντα του μήνα ανήκει και η οικογενειακή ταινία «Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου» (Παρασκευή 14/8, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), στην οποία ένας πατέρας προσπαθεί να βοηθήσει τον 10χρονο γιο του, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, να επιλέξει την αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα, ταξιδεύοντας σε όλα τα γήπεδα της Γερμανίας.

Παράλληλα, το μουσικό ντοκιμαντέρ «Billy Idol Should Be Dead» (Παρασκευή 28/8, 22:00, COSMOTE CINEMA 2) παρουσιάζει την εκρηκτική καριέρα και τις προσωπικές μάχες του εμβληματικού Μπίλι Άιντολ, από τα πρώτα του βήματα στην πανκ μέχρι την καθιέρωσή του ως παγκόσμιο σύμβολο της ροκ. Επιπλέον, στο ντοκιμαντέρ «Tea with Judi Dench» (Σάββατο 1/8, 22:45, COSMOTE CINEMA 1) η Τζούντι Ντεντς προσκαλεί για τσάι τον καλό της φίλο Κένεθ Μπράνα, κάνοντας μια συγκινητική αναδρομή στη μακρόχρονη φιλία και την κοινή τους πορεία στο θέατρο και το σινεμά.

Για τους μικρούς φίλους της COSMOTE TV, η μεταγλωττισμένη ταινία «Καρό Νίντζα 3» (Σάββατο 22/8, 19:20, COSMOTE CINEMA 1) έρχεται για να ολοκληρώσει την αγαπημένη τριλογία περιπέτειας.

Κάθε νέο επεισόδιο σειράς και κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμα, αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια της COSMOTE TV, στον On Demand κατάλογό της. Μέσα από την υπηρεσία, οι συνδρομητές απολαμβάνουν πρόσβαση σε πάνω από 12.000 τίτλους, με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές, για ατελείωτη διασκέδαση για όλα τα γούστα.